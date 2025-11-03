Gente
03 de noviembre de 2025 - 08:31

De Salma Hayek a Cindy Crawford, las estrellas en la red carpet de la Gala LACMA Art+Film

La actriz estadounidense-mexicana Salma Hayek y su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, asistieron a la Gala LACMA Art+Film en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).
La actriz estadounidense-mexicana Salma Hayek y su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, asistieron a la Gala LACMA Art+Film en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).020724+0000 LISA O'CONNOR

Una constelación de estrellas pasó por la red carpet del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. A la Gala LACMA Art+Film no faltaron Salma Hayek, Demi Moore, Cindy Crawford, Kaia Gerber y otras celebridades.

Por ABC Color

Como cada año, la red carpet del LACMA Art+Film Gala vio pasar a las estrellas hollywoodenses más fulgurantes. Y acá te mostramos las mejores postales de las celebridades que deslumbraron en una noche mágica.

¡Siempre bella! Demi Moore llegando al LACMA Art+Film Gala en Los Ángeles. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
¡Siempre bella! Demi Moore llegando al LACMA Art+Film Gala en Los Ángeles. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles congregó a famosos de diferentes ámbitos en el marco de una velada llena de glamour y sofisticación.

¡Diosas, madre e hija! Cindy Crawford y Kaia Gerber a su llegada a la Gala LACMA Art+Film. (LISA O'CONNOR / AFP)
¡Diosas, madre e hija! Cindy Crawford y Kaia Gerber a su llegada a la Gala LACMA Art+Film. (LISA O'CONNOR / AFP)

Lea más: Salma Hayek fue anfitriona de la gala benéfica Caring for women que convocó a las celebridades en Nueva York

La socialité Paris Hilton lució transparencias y se llevó todos los flashes en la Gala LACMA Art+Film en Los Ángeles. (Lisa O'CONNOR / AFP)
La socialité Paris Hilton lució transparencias y se llevó todos los flashes en la Gala LACMA Art+Film en Los Ángeles. (Lisa O'CONNOR / AFP)

Salma Hayek llegó con su esposo francés François-Henri Pinault y la supermodelo de los 90, Cindy Crawford, lo hizo acompañada de su bella hija, la también modelo Kaia Gerber.

Doja Cat optó por un look atrevido y brilloso para asistir a la Gala LACMA Art+Film. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
Doja Cat optó por un look atrevido y brilloso para asistir a la Gala LACMA Art+Film. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

La socialité Paris Hilton y las cantantes Doja Cat y Demi Lovato tampoco faltaron a la la Gala LACMA Art+Film 2025. Todas llegaron muy elegantes con sensuales maxivestidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La cantante estadounidense Demi Lovato llegó de negro a la Gala LACMA Art+Film 2025. (Lisa O'CONNOR / AFP)
La cantante estadounidense Demi Lovato llegó de negro a la Gala LACMA Art+Film 2025. (Lisa O'CONNOR / AFP)

Las actrices Elle Fanning y Emma Robert fueron otras famosas que llegaron con sus mejores galas al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).

La actriz Elle Fanning se vistió de celeste en la Gala LACMA Art+Film 2025. (LISA O'CONNOR / AFP)
La actriz Elle Fanning se vistió de celeste en la Gala LACMA Art+Film 2025. (LISA O'CONNOR / AFP)
Emma Roberts con un outfit sencillo pero encantador, minivestido dorado, sobre de mano negro y calzados en tono nude, llegado a la Gala LACMA Art+Film en Los Ángeles. )Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
Emma Roberts con un outfit sencillo pero encantador, minivestido dorado, sobre de mano negro y calzados en tono nude, llegado a la Gala LACMA Art+Film en Los Ángeles. )Frazer Harrison/Getty Images/AFP)