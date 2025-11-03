De Salma Hayek a Cindy Crawford, las estrellas en la red carpet de la Gala LACMA Art+Film

Como cada año, la red carpet del LACMA Art+Film Gala vio pasar a las estrellas hollywoodenses más fulgurantes. Y acá te mostramos las mejores postales de las celebridades que deslumbraron en una noche mágica.

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles congregó a famosos de diferentes ámbitos en el marco de una velada llena de glamour y sofisticación.

Salma Hayek llegó con su esposo francés François-Henri Pinault y la supermodelo de los 90, Cindy Crawford, lo hizo acompañada de su bella hija, la también modelo Kaia Gerber.

La socialité Paris Hilton y las cantantes Doja Cat y Demi Lovato tampoco faltaron a la la Gala LACMA Art+Film 2025. Todas llegaron muy elegantes con sensuales maxivestidos.

Las actrices Elle Fanning y Emma Robert fueron otras famosas que llegaron con sus mejores galas al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).