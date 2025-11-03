De Salma Hayek a Cindy Crawford, las estrellas en la red carpet de la Gala LACMA Art+Film
Una constelación de estrellas pasó por la red carpet del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. A la Gala LACMA Art+Film no faltaron Salma Hayek, Demi Moore, Cindy Crawford, Kaia Gerber y otras celebridades.
Por ABC Color
Como cada año, la red carpet del LACMA Art+Film Gala vio pasar a las estrellas hollywoodenses más fulgurantes. Y acá te mostramos las mejores postales de las celebridades que deslumbraron en una noche mágica.
El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles congregó a famosos de diferentes ámbitos en el marco de una velada llena de glamour y sofisticación.