Gente
03 de noviembre de 2025 - 09:10

El piloto de F1 Charles Leclerc se comprometió con Alexandra Saint Mleux

El monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari, y su novia Alexandra Saint Mleux en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. (EFE/ Issac Esquivel)
Charles Leclerc, famoso piloto de Fórmula 1, anunció su compromiso con su novia Alexandra Saint Mleux. Y fue su perrito Leo el encargado de llevar la propuesta de matrimonio a la bella modelo francesa de raíces mexicanas.

Por ABC Color

El monegasco Charles Leclerc pidió matrimonio a su novia, la modelo e influencer francesa Alexandra Saint Mleux. El piloto de Ferrari utilizó a su amado perrito Leo como mensajero para hacer el pedido de manos. “Papá quiere casarse contigo”, decía la plaquita que llevaba la mascota junto a su corbata.

Charles Leclerc y Alexandra Saint besan a Leo, el perrito mensajero del pedido de matrimonio. (Instagram/Charles Leclerc)
Charles Leclerc besando a Alexandra Saint, quien luce orgullosa su anillo de compromiso. (Instagram/Charles Leclerc)
“Sr. y Sra. Leclerc”, se puede leer en la publicación de Instagram, donde Charles Leclerc compartió las tiernas postales de su compromiso con Alexandra Saint Mleux.

El piloto de F1 Charles Leclerc y su novia Alexandra Saint Mleux, siempre acompañados de Leo. (Yuri CORTEZ / AFP)
Charles Leclerc y Alexandra Saint oficializaron su noviazgo en 2023 y ahora, tras dos años de relación, ya dieron el siguiente paso al comprometerse. Así que, pronto sonarán campanas de boda.