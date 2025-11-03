El piloto de F1 Charles Leclerc se comprometió con Alexandra Saint Mleux

El monegasco Charles Leclerc pidió matrimonio a su novia, la modelo e influencer francesa Alexandra Saint Mleux. El piloto de Ferrari utilizó a su amado perrito Leo como mensajero para hacer el pedido de manos. “Papá quiere casarse contigo”, decía la plaquita que llevaba la mascota junto a su corbata.

Lea más: Los galanes de la Fórmula 1: de Max Verstappen a Charles Leclerc

“Sr. y Sra. Leclerc”, se puede leer en la publicación de Instagram, donde Charles Leclerc compartió las tiernas postales de su compromiso con Alexandra Saint Mleux.

Lea más: Alberto de Mónaco, emocionado tras la victoria de Leclerc en la Fórmula 1

Charles Leclerc y Alexandra Saint oficializaron su noviazgo en 2023 y ahora, tras dos años de relación, ya dieron el siguiente paso al comprometerse. Así que, pronto sonarán campanas de boda.