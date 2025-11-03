Gente
03 de noviembre de 2025 - 14:27

El príncipe William ya está en Río de Janeiro y recibió las llaves de la ciudad

El príncipe William de Inglaterra recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes. (Daniel RAMALHO / AFP)
William de Inglaterra llegó a Brasil para ser parte de los Premios Earthshot Prize y la cumbre United for Wildlife, y el alcalde de Río de Janeiro le entregó las llaves de la ciudad. “Fue un honor”, expresó el príncipe de Gales en sus redes.

Por ABC Color

El príncipe William de Inglaterra recibió hoy las llaves de la ciudad de Río de Janeiro de manos del alcalde Eduardo Paes durante el evento de bienvenida a Brasil realizado en el emblemático Pan de Azúcar.

El príncipe de Gales conversa con el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en el Pan de Azúcar de Río de Janeiro. (Daniel RAMALHO / AFP)
El príncipe William llegó a Brasil para ser parte de la entrega de los premios Earthshot. Además, el esposo de Kate Middleton asistirá en Belém a la cumbre climática COP30 de la ONU en representación de su padre, el rey Carlos III de Inglaterra.

Hermosa postal donde se ve al príncipe William junto al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en el Pan de Azúcar y de fondo se observa al Cristo del Corcovado. (Daniel RAMALHO / AFP)
“Fue un honor recibir las llaves de la ciudad en el icónico Pan de Azúcar en Río de Janeiro antes de unos días emocionantes con el Earthshot Prize y el Programa United for Wildlife. Gracias por la cálida bienvenida, alcalde Eduardo Paes", se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales, William y Kate.