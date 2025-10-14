Kate Middleton y William de Inglaterra visitan Irlanda del Norte
Kate Middleton y William se encuentran en Irlanda del Norte, hasta donde llegaron de sorpresa para pasar el día visitando algunas organizaciones como el Centro de Aprendizaje y Desarrollo del Servicio de Bomberos y Rescate.
Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 11:23
Los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, llegaron hoy a Irlanda, donde se mostraron sonrientes participando juntos de varias actividades de entrenamiento en el nuevo Centro de Aprendizaje y Desarrollo del Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte (NIFRS) en Cookstown, Irlanda del Norte.
Kate Middleton y William volvieron juntos a Irlanda del Norte después de 3 años, pues la última visita que hicieron en pareja fue en octubre de 2022, poco tiempo después de convertirse en príncipes de Gales.