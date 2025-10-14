Kate Middleton y William de Inglaterra visitan Irlanda del Norte

Los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, llegaron hoy a Irlanda, donde se mostraron sonrientes participando juntos de varias actividades de entrenamiento en el nuevo Centro de Aprendizaje y Desarrollo del Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte (NIFRS) en Cookstown, Irlanda del Norte.

La pareja real formada por Kate Middleton y William de Inglaterra aprovecha su visita para conocer organizaciones que ofrecen en las zonas rurales de Irlanda del Norte oportunidades a los jóvenes.

Kate Middleton y William volvieron juntos a Irlanda del Norte después de 3 años, pues la última visita que hicieron en pareja fue en octubre de 2022, poco tiempo después de convertirse en príncipes de Gales.