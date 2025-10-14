Gente

Kate Middleton y William de Inglaterra visitan Irlanda del Norte

Kate Middleton y William se encuentran en Irlanda del Norte, hasta donde llegaron de sorpresa para pasar el día visitando algunas organizaciones como el Centro de Aprendizaje y Desarrollo del Servicio de Bomberos y Rescate.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 11:23
Kate Middleton y William de Inglaterra visitan Irlanda del Norte. (Chris Jackson / POOL / AFP)
Los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, llegaron hoy a Irlanda, donde se mostraron sonrientes participando juntos de varias actividades de entrenamiento en el nuevo Centro de Aprendizaje y Desarrollo del Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte (NIFRS) en Cookstown, Irlanda del Norte.

Los príncipes de Gales de Gran Bretaña observan un escenario de entrenamiento que se lleva a cabo en el nuevo Colegio de Aprendizaje y Desarrollo del Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte (NIFRS) en Cookstown. El colegio capacita a todos los empleados del NIFRS y ofrece oportunidades para que los jóvenes de Irlanda del Norte se capaciten y se conviertan en la próxima generación de bomberos. (Chris Jackson / POOL / AFP)
William y Kate Middleton durante su visita al nuevo Colegio de Aprendizaje y Desarrollo del Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte (NIFRS). (Chris Jackson / POOL / AFP)
La pareja real formada por Kate Middleton y William de Inglaterra aprovecha su visita para conocer organizaciones que ofrecen en las zonas rurales de Irlanda del Norte oportunidades a los jóvenes.

Kate Middleton y William de Gran Bretaña participan en un escenario de entrenamiento que tiene lugar en el nuevo Colegio de Aprendizaje y Desarrollo del Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte (NIFRS) en Cookstown. (Chris Jackson / POOL / AFP)
Kate Middleton y William volvieron juntos a Irlanda del Norte después de 3 años, pues la última visita que hicieron en pareja fue en octubre de 2022, poco tiempo después de convertirse en príncipes de Gales.

