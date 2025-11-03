¡Thiago, el hijo mayor de Leo Messi, ya cumplió 13 años!

El 2 de noviembre de 2012 llegó al mundo Thiago, el hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzo. Hoy, aquel bebecito que nació en Barcelona, España, ya es todo un hombrecito.

Ayer domingo, Thiago Messi llegó a los 13 años de vida y sus orgullosos padres organizaron una fiesta al aire libre para agasajarlo en su casa de Miami.

Lea más: El más pequeñito del clan Messi cumplió 7 años. ¡Mirá las fotos!

“Qué hermoso es celebrarte Thiagui. Te amamos tanto tanto”, escribió la feliz mamá Anto Roccuzzo en sus redes junto a unas imágenes que tienen como protagonista al cumpleañero.

Lea más: La tierna felicitación de Antonela Roccuzzo a Messi tras recibir un nuevo premio: “Sos inmenso”

La fiesta temática de Thiago Messi giró en torno a su pasión por el Fútbol Club Barcelona. El jovencito se divirtió con sus amigos y sus hermanos menores Mateo (10) y Ciro (7).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy