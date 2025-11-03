Gente
03 de noviembre de 2025 - 11:24

¡Thiago, el hijo mayor de Leo Messi, ya cumplió 13 años!

Thiago con sus orgullosos padres, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, en su fiesta de cumpleaños.
Thiago con sus orgullosos padres, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, en su fiesta de cumpleaños.Instagram/Antonela Roccuzzo

Thiago Messi cumplió 13 años y la celebración fue a puro fútbol. ¡Sí! Leo Messi y Anto Roccuzzo prepararon una fiesta temática que giró en torno al FC Barcelona para agasajar a su primogénito.

Por ABC Color

El 2 de noviembre de 2012 llegó al mundo Thiago, el hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzo. Hoy, aquel bebecito que nació en Barcelona, España, ya es todo un hombrecito.

Ayer domingo, Thiago Messi llegó a los 13 años de vida y sus orgullosos padres organizaron una fiesta al aire libre para agasajarlo en su casa de Miami.

Thiago Messi ya es todo un adolescente y le encanta el fútbol. (Instagram/Antonela Roccuzzo)
Thiago Messi ya es todo un adolescente y le encanta el fútbol. (Instagram/Antonela Roccuzzo)

Lea más: El más pequeñito del clan Messi cumplió 7 años. ¡Mirá las fotos!

“Qué hermoso es celebrarte Thiagui. Te amamos tanto tanto”, escribió la feliz mamá Anto Roccuzzo en sus redes junto a unas imágenes que tienen como protagonista al cumpleañero.

La temática del cumpleaños número 13 de Thiago Messi giró en torno al FC Barcelona. (Instagram/Antonela Roccuzzo)
La temática del cumpleaños número 13 de Thiago Messi giró en torno al FC Barcelona. (Instagram/Antonela Roccuzzo)

Lea más: La tierna felicitación de Antonela Roccuzzo a Messi tras recibir un nuevo premio: “Sos inmenso”

Thiago es el mayor de los hijos de Leo Messi y Anto Roccuzzo. Le siguen sus hermanitos menores Mateo y Ciro. (Instagram/Antonela Roccuzzo)
Thiago es el mayor de los hijos de Leo Messi y Anto Roccuzzo. Le siguen sus hermanitos Mateo y Ciro. (Instagram/Antonela Roccuzzo)

La fiesta temática de Thiago Messi giró en torno a su pasión por el Fútbol Club Barcelona. El jovencito se divirtió con sus amigos y sus hermanos menores Mateo (10) y Ciro (7).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy