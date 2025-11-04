Gente
04 de noviembre de 2025 - 08:00

Jennifer Aniston presentó oficialmente a su novio

¡Enamorados! Jennifer Aniston y Jim Curtis.
¡Enamorados! Jennifer Aniston y Jim Curtis.Instagram/Jennifer Aniston

La icónica actriz Jennifer Aniston utilizó su cuenta de Instagram para presentar oficialmente a su novio. ¿Quién es su nuevo amor? Se trata del coach emocional y escritor Jim Curtis, quien acaba de cumplir 50 años.

Tras varios meses de rumores y luego de pasar las vacaciones de verano juntos en Mallorca, la actriz estadounidense Jennifer Aniston confirmó que está de novia con Jim Curtis, un terapeuta, escritor y coach emocional.

“Feliz cumpleaños mi amor”, escribió Jennifer Aniston en su cuenta de Instagram para presentar oficialmente a su nuevo amor Jim Curtis a sus casi 45 millones de seguidores cibernéticos.

La famosa actriz Jennifer Aniston encontró nuevamente el amor. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
En la imagen compartida por la protagonista de “Friends” se la ve abrazando desde atrás a su flamante pareja. La imagen fue tomada el día del cumpleaños número 50 de Curtis.