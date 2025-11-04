Jennifer Aniston presentó oficialmente a su novio

Tras varios meses de rumores y luego de pasar las vacaciones de verano juntos en Mallorca, la actriz estadounidense Jennifer Aniston confirmó que está de novia con Jim Curtis, un terapeuta, escritor y coach emocional.

“Feliz cumpleaños mi amor”, escribió Jennifer Aniston en su cuenta de Instagram para presentar oficialmente a su nuevo amor Jim Curtis a sus casi 45 millones de seguidores cibernéticos.

En la imagen compartida por la protagonista de “Friends” se la ve abrazando desde atrás a su flamante pareja. La imagen fue tomada el día del cumpleaños número 50 de Curtis.