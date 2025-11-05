Gente
05 de noviembre de 2025 - 10:58

Rihanna reaparece divina en una red carpet tras el nacimiento de su tercer hijo

La cantante barbadense Rihanna llegó divina a los premios de moda CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda de América) en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.
La icónica cantante Rihanna hizo su primera aparición en una red carpet luego de dar a luz a su tercer bebé en setiembre pasado. La artista acompañó a su pareja, Asap Rocky, quien recibió el CFDA Fashion Icon Award 2025.

Por ABC Color

Rihanna reapareció divina en una red carpet en Nueva York tras el reciente nacimiento de su tercer hijo. Lo hizo junto a su pareja, el rapero Asap Rocky, a quien otorgaron el CFDA Fashion Icon Award 2025.

¡Diosa! Rihanna luce espléndida tras dar a luz a su tercer bebé. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Rihanna y Asap Rocky llegaron con looks combinados en los CFDA Fashion Awards 2025 en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. La cantante oriunda de Barbados lució un traje de la marca de lujo Alaia, mientras el rapero optó por un outfit con la firma de Chanel.

Rihanna y A$AP Rocky a su llegada a los premios de la moda CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda de América) en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Rihanna y Asap Rocky son padres de los varoncitos RZA Athelston y Riot Rose, y la niña Rocky Irish, nacida en setiembre pasado.