Rihanna reaparece divina en una red carpet tras el nacimiento de su tercer hijo

Rihanna reapareció divina en una red carpet en Nueva York tras el reciente nacimiento de su tercer hijo. Lo hizo junto a su pareja, el rapero Asap Rocky, a quien otorgaron el CFDA Fashion Icon Award 2025.

Rihanna y Asap Rocky llegaron con looks combinados en los CFDA Fashion Awards 2025 en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. La cantante oriunda de Barbados lució un traje de la marca de lujo Alaia, mientras el rapero optó por un outfit con la firma de Chanel.

Rihanna y Asap Rocky son padres de los varoncitos RZA Athelston y Riot Rose, y la niña Rocky Irish, nacida en setiembre pasado.