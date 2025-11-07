Gente
Gente

Shakira es la artista latina más taquillera, según Billboard

La cantante colombiana Shakira con gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' ya recaudó 327,4 millones de dólares.
Billboard reconoció a la colombiana Shakira como la artista latina más taquillera de la historia gracias a su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, con la que pronto llegará a nuestro país.

Por ABC Color

Shakira no para de sorprender a sus fans. Ahora fue reconocida como la artista latina más taquillera de la historia con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. La colombiana recibió el Billboard Global Touring Icon Award tras llenar estadios en todo el mundo.

Shakira recibió el Billboard Global Touring Icon Award. (EFE/ Carlos Ortega)
Shakira con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, que pronto llegará a nuestro país, está haciendo historia en el ámbito musical. La gira se convirtió en el tour latino más taquillero llevado adelante por una mujer latina.

Lea más: Shakira, emocionada al terminar una nueva escuela con su Fundación Pies Descalzos

Hasta la fecha 64 de un total de 82, Shakira y su ya mítico tour recaudaron 327,4 millones de dólares con la venta de 2,5 millones de entradas. Por eso la revista Billboard otorgó a la artista colombiana el Global Touring Icon 2025.

Lea más: ¡Shakira vuelve a Paraguay! La estrella colombiana se presentará en Asunción en noviembre

Shakira con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, que pronto llegará a nuestro país. (EFE/ Carlos Ortega)
Además, “Las Mujeres Ya No Lloran” se ubica como la segunda gira latina más exitosa, detrás de la del mexicano Luis Miguel que entre 2023-2024 se alzó con 409. 5 millones de dólares.

