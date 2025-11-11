Gente
11 de noviembre de 2025 - 08:49

Jamie Lee Curtis recibió un premio de manos de Jane Fonda

Jamie Lee Curtis y Jane Fonda, felices en los Premios WIF (Women In Film) 2025.
Jamie Lee Curtis y Jane Fonda, felices en los Premios WIF (Women In Film) 2025. CAROLINE BREHMAN

Las emblemáticas actrices Jamie Lee Curtis y Jane Fonda se encontraron en la gala Women In Film 2025. Es que la primera recibió un reconocimiento y la encargada de entregarle el galardón fue la segunda. ¡Pasá y mirá las fotos de las dos leyendas del cine juntas!

Por ABC Color

La icónica actriz de cine Jamie Lee Curtis recibió un reconocimiento de manos de la actriz y activista Jane Fonda en el marco de los Premios WIF (Women In Film) 2025. La cita fue en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, California.

¡Dos leyendas del cine juntas! Jamie Lee Curtis y Jane Fonda en los Premios WIF (Women In Film). (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
¡Dos leyendas del cine juntas! Jamie Lee Curtis y Jane Fonda en los Premios WIF (Women In Film). (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Jamie Lee Curtis fue galardonada con el “Jane Fonda Humanitarian Award” durante la gala Women In Film 2025. Y para su sorpresa, fue la mismísima Jane Fonda la encargada de entregarle el reconocimiento.

¡Felices y emocionadas por el reencuentro! Jamie Lee Curtis y Jane Fonda en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
¡Felices y emocionadas por el reencuentro! Jamie Lee Curtis y Jane Fonda en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

La gran actriz Jamie Lee Curtis fue homenajeada por su extensa labor artística así como filantrópica, sobre todo ayudando a los niños del Children’s Hospital Los Ángeles.