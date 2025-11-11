Jamie Lee Curtis recibió un premio de manos de Jane Fonda

La icónica actriz de cine Jamie Lee Curtis recibió un reconocimiento de manos de la actriz y activista Jane Fonda en el marco de los Premios WIF (Women In Film) 2025. La cita fue en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, California.

Jamie Lee Curtis fue galardonada con el “Jane Fonda Humanitarian Award” durante la gala Women In Film 2025. Y para su sorpresa, fue la mismísima Jane Fonda la encargada de entregarle el reconocimiento.

La gran actriz Jamie Lee Curtis fue homenajeada por su extensa labor artística así como filantrópica, sobre todo ayudando a los niños del Children’s Hospital Los Ángeles.