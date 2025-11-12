Los Jonas Brothers presentaron su película navideña en Nueva York

Kevin Jonas, Nick Jonas y Joe Jonas son los protagonistas del filme navideño “A Very Jonas Christmas Movie” de Disney+, que fue estrenado en la ciudad de Nueva York.

La cita para ver la nueva cinta de los Jonas Brothers fue en el New York City Center el 10 de noviembre y los famosos hermanos llegaron muy elegantes, vestidos con trajes de dos piezas.

“A Very Jonas Christmas Movie” de Disney+ es una comedia navideña con un toque musical donde veremos a Kevin, Nick y Joe haciendo de las suyas. Pero además de ser los protagonistas de la película, los hermanos Jonas también son los productores del filme.

"¡Noche increíble celebrando la película navideña de Jonas! Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron posible. Podrán verla a partir de este viernes en Disney plus y Hulu“, expresó Nick Jonas en su cuenta de Instagram.

