Gente
12 de noviembre de 2025 - 08:48

Los Jonas Brothers presentaron su película navideña en Nueva York

Kevin Jonas, Nick Jonas y Joe Jonas en el estreno en Nueva York de “A Very Jonas Christmas Movie” de Disney+. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Kevin Jonas, Nick Jonas y Joe Jonas en el estreno en Nueva York de “A Very Jonas Christmas Movie” de Disney+. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP) 103232+0000 DIA DIPASUPIL

Los famosos hermanos Jonas, Kevin, Nick y Joe, estuvieron muy elegantes en la premier de su película navideña en Nueva York. El filme llamado “A Very Jonas Christmas Movie” llegará a la plataforma Disney+ este viernes 14 de noviembre.

Por ABC Color

Kevin Jonas, Nick Jonas y Joe Jonas son los protagonistas del filme navideño “A Very Jonas Christmas Movie” de Disney+, que fue estrenado en la ciudad de Nueva York.

Muy elegantes los hermanos Kevin Jonas, Nick Jonas y Joe Jonas posando en el estreno de "A Very Jonas Christmas Movie". (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Muy elegantes los hermanos Kevin Jonas, Nick Jonas y Joe Jonas posando en el estreno de "A Very Jonas Christmas Movie". (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Lea más: Los Jonas Brothers recibieron su estrella de Hollywood junto a sus esposas e hijas

La cita para ver la nueva cinta de los Jonas Brothers fue en el New York City Center el 10 de noviembre y los famosos hermanos llegaron muy elegantes, vestidos con trajes de dos piezas.

Lea más: Los Jonas Brothers regresan a Disney para protagonizar una comedia navideña

Kevin Jonas asistió en familia a la premier. Lo vemos junto a Alena Jonas, Danielle Jonas y Valentina Jonas a su llegada al New York City Center. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Kevin Jonas asistió en familia a la premier. Lo vemos junto a Alena Jonas, Danielle Jonas y Valentina Jonas a su llegada al New York City Center. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

“A Very Jonas Christmas Movie” de Disney+ es una comedia navideña con un toque musical donde veremos a Kevin, Nick y Joe haciendo de las suyas. Pero además de ser los protagonistas de la película, los hermanos Jonas también son los productores del filme.

Scott Morgan, Spencer Berman, Randall Park, Chloe Bennet, Jesse Tyler Ferguson, Nick Jonas, Joe Jonas, Kevin Jonas, Isaac Aptaker, Elizabeth Berger, Adam Fishbach y Laverne Cox en el estreno de "A Very Jonas Christmas Movie" en Nueva York. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Scott Morgan, Spencer Berman, Randall Park, Chloe Bennet, Jesse Tyler Ferguson, Nick Jonas, Joe Jonas, Kevin Jonas, Isaac Aptaker, Elizabeth Berger, Adam Fishbach y Laverne Cox en el estreno de "A Very Jonas Christmas Movie" en Nueva York. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Noche increíble celebrando la película navideña de Jonas! Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron posible. Podrán verla a partir de este viernes en Disney plus y Hulu“, expresó Nick Jonas en su cuenta de Instagram.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy