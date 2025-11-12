Paris Hilton celebra la vida de su hija London: “Eres la niña que siempre soñé”

London Marilyn Hilton-Reum nació el 11 de noviembre de 2023. La hija de Paris Hilton y Carter Reum llegó al mundo por gestación subrogada, así como su hermano mayor Phoenix. Ayer, la pequeña ya cumplió dos años y su madre se mostró muy emocionada en las redes sociales.

“Feliz segundo cumpleaños a mi hermosa hija London. Eres la niña que siempre soñé. Dulce, amable y llena de brillo. Me has cambiado en todos los sentidos y llenado mi corazón con tanto amor. Cada día contigo es magia pura”, comenzó escribiendo la socialité Paris Hilton en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 27 millones de seguidores.

“Eres tan especial que naciste el 11/11 - el mismo día que tu padre y yo nos casamos. 11:11 siempre ha sido mi número de ángel, un símbolo de amor, suerte y nuevos comienzos”, destacó Paris Hilton.

Luego, la feliz mamá Paris Hilton continuó: “No puedo creer que ya tengas 2. No puedo esperar a ver la increíble persona en la que te convertirás y por fin tener a alguien con quien compartir mi armario (risas). Eres mi mundo, mi sol, y mi pequeña princesa. Te amo infinitamente”.

