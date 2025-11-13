Gente
13 de noviembre de 2025 - 14:46

Carlos Troche está de cumpleaños y su esposa le dedicó un tierno mensaje

Carlos Troche y Shelby Katyana González posando felices con Charlotte María Bonita. (Instagram/Carlos Troche)
El periodista Carlos Troche hoy está de cumpleaños y su esposa Shelby Katyana González escribió unas emotivas líneas en las redes para felicitarlo. El conductor del Noticiero Cardinal cumple 52 años, rodeado del amor de su familia.

Por ABC Color

Carlos Troche está de cumpleaños y su enamorada esposa Shelby Katyana González le dedicó un tierno mensaje en las redes sociales a primeras horas de la mañana.

“Mi amor, te amo con todo mi corazón. Eres mi todo, mi pilar y lo más importante en mi vida. ¡Feliz día especial! A celebrar tu grandeza", escribió Shelby Katyana González en su cuenta de Instagram para felicitar al periodista Carlos Troche.

¡Hermosa pareja! Shelby Katyana González y Carlos Troche.
“Feliz cumpleaños mi amorzote Carlos Troche. Siempre tuya, siempre mío, siempre nuestro”, destaca el posteo de la esposa del conductor del Noticiero Cardinal.

Charlotte María Bonita cantando "Feliz cumpleaños" a su papá Carlos Troche. (Instagram/Carlos Troche)
Y, por supuesto, en la cuenta de Instagram de su pequeña hija Charlotte María Bonita, administrada por mamá Shelby, también se puede leer un lindo mensaje que dice: “ ¡Feliz cumpleaños, Papá! Eres la persona más especial en mi vida. Mi persona favorita. Te voy a amar hasta mi último día".

¡Muy feliz cumpleaños, Carlos Troche!