Carlos Troche está de cumpleaños y su esposa le dedicó un tierno mensaje

Carlos Troche está de cumpleaños y su enamorada esposa Shelby Katyana González le dedicó un tierno mensaje en las redes sociales a primeras horas de la mañana.

“Mi amor, te amo con todo mi corazón. Eres mi todo, mi pilar y lo más importante en mi vida. ¡Feliz día especial! A celebrar tu grandeza", escribió Shelby Katyana González en su cuenta de Instagram para felicitar al periodista Carlos Troche.

“Feliz cumpleaños mi amorzote Carlos Troche. Siempre tuya, siempre mío, siempre nuestro”, destaca el posteo de la esposa del conductor del Noticiero Cardinal.

Y, por supuesto, en la cuenta de Instagram de su pequeña hija Charlotte María Bonita, administrada por mamá Shelby, también se puede leer un lindo mensaje que dice: “ ¡Feliz cumpleaños, Papá! Eres la persona más especial en mi vida. Mi persona favorita. Te voy a amar hasta mi último día".

¡Muy feliz cumpleaños, Carlos Troche!