El rey Carlos III de Inglaterra cumple 77 años

Charles Philip Arthur George nació el 14 de noviembre de 1948 en Londres, Reino Unido. Así que, hoy el rey Carlos III celebra su cumpleaños número 77, el cuarto año que festeja siendo el máximo soberano de Inglaterra.

“¡77 hoy! Gracias por las amables palabras y buenos deseos en el cumpleaños de Su Majestad", se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family junto a una postal del rey Carlos III captada por la fotógrafa Millie Pilkington.

Esta mañana, bien temprano, Carlos III fue saludado por la Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey. Los integrantes de la agrupación dispararon una salva real de 41 cañonazos en el Green Park con motivo del cumpleaños número 77 del rey de los británicos.