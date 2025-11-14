Gente
14 de noviembre de 2025 - 11:12

El rey Carlos III de Inglaterra cumple 77 años

Carlos III hoy celebra su cumpleaños número 77.
Carlos III hoy celebra su cumpleaños número 77.Instagram/The Royal Family

Carlos III de Inglaterra hoy celebra su cumpleaños número 77. En la cuenta de Instagram de la familia real británica fue publicada un imagen inédita del rey para saludarlo en este día tan especial.

Por ABC Color

Charles Philip Arthur George nació el 14 de noviembre de 1948 en Londres, Reino Unido. Así que, hoy el rey Carlos III celebra su cumpleaños número 77, el cuarto año que festeja siendo el máximo soberano de Inglaterra.

El rey Carlos III de Gran Bretaña se prepara para cortar un pastel con forma de castillo mientras él y la reina Camila asisten a una recepció para conmemorar el 200 aniversario del castillo de Cyfarthfa durante una visita a la ciudad de Merthyr Tydfil, en el sur de Gales, el 14 de noviembre de 2025, en el 77 cumpleaños del rey. (Kin Cheung / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Gran Bretaña se prepara para cortar un pastel con forma de castillo mientras él y la reina Camila asisten a una recepció para conmemorar el 200 aniversario del castillo de Cyfarthfa durante una visita a la ciudad de Merthyr Tydfil, en el sur de Gales, el 14 de noviembre de 2025, en el 77 cumpleaños del rey. (Kin Cheung / POOL / AFP)

Lea más: Carlos III ya está en Balmoral disfrutando sus vacaciones de verano

¡77 hoy! Gracias por las amables palabras y buenos deseos en el cumpleaños de Su Majestad", se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family junto a una postal del rey Carlos III captada por la fotógrafa Millie Pilkington.

Lea más: Carlos III, feliz en la fiesta del jardín del Palacio de Holyroodhouse

Miembros de la Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey dispararon una salva real de 41 cañonazos en Green Park para conmemorar el 77º cumpleaños del rey Carlos III en Londres, Gran Bretaña. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
Miembros de la Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey dispararon una salva real de 41 cañonazos en Green Park para conmemorar el 77º cumpleaños del rey Carlos III en Londres, Gran Bretaña. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Esta mañana, bien temprano, Carlos III fue saludado por la Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey. Los integrantes de la agrupación dispararon una salva real de 41 cañonazos en el Green Park con motivo del cumpleaños número 77 del rey de los británicos.