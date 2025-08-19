Carlos III ya está en Balmoral disfrutando sus vacaciones de verano

“El rey Carlos III ha llegado al Castillo de Balmoral donde fue recibido por una Guardia de Honor en poder de la Compañía Balaklava, 5.0 Batallón, Regimiento Real de Escocia”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la familia real británica.

“Su Majestad conoció a la mascota del regimiento: un pony Shetland llamado Cabo Cruachan IV. La llegada del rey continúa la larga tradición de los monarcas pasando sus veranos en Balmoral, que comenzó con la reina Victoria y el príncipe Alberto a mediados de 1800″, refiere la publicación de The Royal Family.

Balmoral, un lugar de muchos recuerdos para la familia real británica

Durante casi dos siglos, miembros de la Familia Real han pasado sus veranos en el Balmoral Estate en Escocia. “Esta tradición comenzó en 1852 cuando la reina Victoria y el príncipe Alberto adquirieron el Castillo de Balmoral”, publica The Royal Family en otro posteo en la red social de la camarita.

“Desde entonces, el castillo y sus terrenos en las tierras altas escocesas han proporcionado el escenario para muchos momentos familiares privados y oficiales y han consolidado el afecto de la familia por Escocia y su gente”, destacan desde las redes sociales de la familia real británica.

