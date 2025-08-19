Gente

Carlos III ya está en Balmoral disfrutando sus vacaciones de verano

Como cada verano, el rey Carlos III llegó al Castillo de Balmoral para pasar unos días de relax y así recargar fuerzas para volver con todo a las responsabilidades oficiales como soberano de Reino Unido. ¡Mirá cómo fue recibido!

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 14:32
El rey Carlos III llegando al Castillo de Balmoral, donde fue recibido por una guardia de honor.
El rey Carlos III llegando al Castillo de Balmoral, donde fue recibido por una guardia de honor.Instagram/The Royal Family

“El rey Carlos III ha llegado al Castillo de Balmoral donde fue recibido por una Guardia de Honor en poder de la Compañía Balaklava, 5.0 Batallón, Regimiento Real de Escocia”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la familia real británica.

El rey Carlos III conociendo al pony (Instagram/The Royal Family)
El rey Carlos III conociendo al pony Shetland llamado Cabo Cruachan IV. (Instagram/The Royal Family)

“Su Majestad conoció a la mascota del regimiento: un pony Shetland llamado Cabo Cruachan IV. La llegada del rey continúa la larga tradición de los monarcas pasando sus veranos en Balmoral, que comenzó con la reina Victoria y el príncipe Alberto a mediados de 1800″, refiere la publicación de The Royal Family.

El soberano británico Carlos III fue recibido con honores en Escocia. (Instagram/The Royal Family)
El soberano británico Carlos III fue recibido con honores en Escocia. (Instagram/The Royal Family)

Balmoral, un lugar de muchos recuerdos para la familia real británica

Durante casi dos siglos, miembros de la Familia Real han pasado sus veranos en el Balmoral Estate en Escocia. “Esta tradición comenzó en 1852 cuando la reina Victoria y el príncipe Alberto adquirieron el Castillo de Balmoral”, publica The Royal Family en otro posteo en la red social de la camarita.

Desde niño, Carlos III ha pasado sus veranos en el Balmoral Estate en Escocia. Acá lo vemos con sus padres, la reina Isabel y Felipe de Edimburgo, y su hermana Ana. (Instagram/The Royal Family)
Desde niño, Carlos III ha pasado sus veranos en el Balmoral Estate en Escocia. Acá lo vemos con sus padres, la reina Isabel y Felipe de Edimburgo, y su hermana Ana. (Instagram/The Royal Family)

“Desde entonces, el castillo y sus terrenos en las tierras altas escocesas han proporcionado el escenario para muchos momentos familiares privados y oficiales y han consolidado el afecto de la familia por Escocia y su gente”, destacan desde las redes sociales de la familia real británica.

