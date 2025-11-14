Gente
14 de noviembre de 2025 - 10:04

¡Mirá las fotos más tiernas de Shakira y sus hijos en el estreno mundial de Zootopia 2!

La cantante colombiana Shakira con sus hijos Sasha y Milan en el estreno de la película 'Zootopia 2' en el Teatro El Capitán de Los Ángeles. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Shakira acudió con sus hijos Sasha y Milan al estreno mundial de Zootopia en Los Ángeles. Madre e hijos lucieron a juego con trajes de color lavanda y se mostraron muy cariñosos y felices en la noche de cine. ¡Adelante!

Por ABC Color

La cantante colombiana Shakira y sus hijos Sasha (10) y Milan (12) se llevaron todos los flashes de los medios presentes en el estreno mundial de la segunda parte de la película animada Zootopia.

Shakira llegó muy bien acompañada de Sasha y Milan Piqué a la premier mundial de "Zootopia 2" en Los Ángeles, California. (Apu GOMES / AFP)
La cita fue en el teatro El Capitán de Los Ángeles hasta donde llegó la emblemática cantante Shakira acompañada de Sasha y Milan Piqué. Madre e hijos se vistieron a juego y lucieron prendas en tono lavanda. En todo momento, la barranquillera y sus peques se mostraron sonrientes y felices.

Shakira, Milan y Sasha Pique Mebarak se mostraron a los mimos y besos en el estreno mundial de "Zootopia 2" en Los Ángeles. (Apu GOMES / AFP)
¡Madre e hijos vestidos a juego! Así de elegantes lucieron Shakira, Milan y Sasha en la red carpet de "Zootopia 2". (Apu GOMES / AFP)
Shakira da voz al personaje de Gazelle en Zootopia 2, así como lo hizo en la primera entrega de la película. Y cuentan que Sasha y Milan también tienen una pequeña participación en el filme animado, ya que ambos prestaron sus voces a dos conejitos.