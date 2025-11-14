¡Mirá las fotos más tiernas de Shakira y sus hijos en el estreno mundial de Zootopia 2!

La cantante colombiana Shakira y sus hijos Sasha (10) y Milan (12) se llevaron todos los flashes de los medios presentes en el estreno mundial de la segunda parte de la película animada Zootopia.

Lea más: Shakira es la artista latina más taquillera, según Billboard

La cita fue en el teatro El Capitán de Los Ángeles hasta donde llegó la emblemática cantante Shakira acompañada de Sasha y Milan Piqué. Madre e hijos se vistieron a juego y lucieron prendas en tono lavanda. En todo momento, la barranquillera y sus peques se mostraron sonrientes y felices.

Lea más: Shakira presta su voz a Gazelle en Zootopia: “¡Qué ganas de que llegue el estreno!"

Shakira da voz al personaje de Gazelle en Zootopia 2, así como lo hizo en la primera entrega de la película. Y cuentan que Sasha y Milan también tienen una pequeña participación en el filme animado, ya que ambos prestaron sus voces a dos conejitos.