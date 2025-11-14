¡Samuel, el hijo de Nelson Haedo, ya cumplió 19 años!

“Hoy está de cumple mi Rey Samuel. Cumple 19 ya de aquel niño que me acompañaba en los partidos de fútbol y disfrutaba más cuando el partido se terminaba", comenzó escribiendo Nelson Haedo Valdez en su cuenta de Instagram para saludar a su hijo mayor que ayer estuvo de cumpleaños.

“Estás empezando un nuevo ciclo de vida en la Uni y nosotros como padres solo podemos desearte lo mejor mi Rey. Que pases un maravilloso día. Te amamos y estamos súper orgullosos de ti. Te esperamos en casa”, expresó emocionado Nelson Haedo Valdez junto a algunas postales donde se lo ve con su hijo.

El jovencito Samuel Haedo Valdez reaccionó a la publicación de su padre Nelson Haedo Valdez respondiendo: “Te amo papá (Lo que más me gustaba era verte meter un gol)“.

Samuel es el primogénito de Nelson Haedo Valdez y Tynka Mescheder. Es el único hijo varón y tiene dos hermanas Noemí y Leonie.

