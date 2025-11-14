Gente
14 de noviembre de 2025 - 08:00

¡Samuel, el hijo de Nelson Haedo, ya cumplió 19 años!

Samuel, el hijo mayor de Nelson y Tynka Haedo Valdez, ya cumple 19 años. Acá lo vemos con sus padres y su hermana Noemí.
Samuel, el hijo mayor de Nelson y Tynka Haedo Valdez, ya cumplió 19 años. Acá lo vemos con sus padres y su hermana Noemí.Instagram/Samuel Haedo Valdez

Samuel Haedo, el hijo mayor de Nelson Haedo Valdez y Tynka Mescheder, ya tiene 19 años. ¡Sí! Aquel niñito que acompañaba a su papá a la cancha ahora ya es todo un hombre. “Te amamos y estamos súper orgullosos de ti”, escribió el León Guaraní en el mensaje dirigido a su primogénito.

Por ABC Color

“Hoy está de cumple mi Rey Samuel. Cumple 19 ya de aquel niño que me acompañaba en los partidos de fútbol y disfrutaba más cuando el partido se terminaba", comenzó escribiendo Nelson Haedo Valdez en su cuenta de Instagram para saludar a su hijo mayor que ayer estuvo de cumpleaños.

¡Tierna postal! Nelson Haedo Valdez con Samuel pequeñito, hace varios años. (Instagram/Nelson Haedo Valdez)
“Estás empezando un nuevo ciclo de vida en la Uni y nosotros como padres solo podemos desearte lo mejor mi Rey. Que pases un maravilloso día. Te amamos y estamos súper orgullosos de ti. Te esperamos en casa”, expresó emocionado Nelson Haedo Valdez junto a algunas postales donde se lo ve con su hijo.

Samuel brindando con su padre Nelson Haedo Valdez. (Instagram/Nelson Haedo Valdez)
El jovencito Samuel Haedo Valdez reaccionó a la publicación de su padre Nelson Haedo Valdez respondiendo: “Te amo papá (Lo que más me gustaba era verte meter un gol)“.

Samuel Haedo Valdez con sus hermanas Leonie y Noemí. (Instagram/Samuel Haedo Valdez)
Samuel es el primogénito de Nelson Haedo Valdez y Tynka Mescheder. Es el único hijo varón y tiene dos hermanas Noemí y Leonie.

