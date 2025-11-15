Ángel Romero celebró el cumpleaños de su esposa: “Te amo para siempre”

“Feliz cumple amor de mi vida. No hay palabras que alcancen para decir lo que significás para mí. Gracias por tu ternura, por tu paciencia, por darme esos hermosos hijos, y por acompañarme en todos los momentos, buenos y difíciles”, comenzó escribiendo el futbolista Ángel Romero en su cuenta de Instagram para felicitar a su esposa Gabriela Miskinich el día de su cumpleaños número 34, ayer 14 de noviembre.

Lea más: Ángel Romero ingresó por primera vez con sus dos hijos al campo de juego: “¡Muy feliz!”

“Sos mi alegría, mi refugio y el regalo más lindo que Dios puso en mi camino”, expresó Ángel Romero junto a las postales que tienen como protagonista a la cumpleañera Gabriela Miskinich, a quien vemos con el futbolista y sus hijos Ciro y Zadquiel.

Lea más: ¡Ciro, el hijo del albirrojo Ángel Romero, festejó sus 4 añitos!

El enamorado futbolista Ángel Romero además deseó a su esposa: “Que este nuevo año te encuentre rodeada de amor, salud y sueños cumplidos. Te amo para siempre”.

Y, por supuesto, fue Gabriela Miskinich la primera en reaccionar la posteo de su marido. “Gracias amor. ¡Agradezco vivir al lado de ustedes! Les amo”, destacó la esposa de Ángel Romero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy