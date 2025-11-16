Male González y Jorge Ruiz Díaz cuentan los días para dar el “sí, quiero”

En junio de este año, Male González y Jorge Ruiz Díaz se comprometieron tras siete años juntos y dos hijos. Y el 13 de setiembre anunciaron la fecha de boda: el 13 de diciembre de 2025.

Los futuros esposos Male González y Jorge Ruiz Díaz cuentan ansiosos los días que faltan para dar el “sí, quiero” ante la ley de Dios y la de los hombres. Así, hace unos días compartieron en las redes imágenes de la producción fotográfica pre-boda, donde ambos se ven felices de la vida.

“A un mes del sí más importante de nuestras vidas“, expresaron los cantantes Male González y Jorge Ruiz Díaz en sus respectivas cuentas de Instagram junto a las postales captadas por la fotógrafa Araceli Lugo.

Male González y Jorge Ruiz Díaz tendrán a los más tiernos testigos de boda, sus pequeños hijos Joaquín (6) y Hanna Paula (1), frutos del amor que se profesan.

