¡Enso González va a ser papá!

Enso González (20), el joven extremo izquierdo del Wolverhampton Wanderers F.C. de la Premier League de Inglaterra y actual jugador de la Selección Paraguaya Sub-20, anunció que será papá.
El futbolista compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram. Subió una serie de fotografías junto a su novia, Liz Quintana, donde ambos sostienen la imagen de una ecografía.
Como detalle destacado, la pareja se tomó las emotivas fotos frente a la icónica Torre Eiffel en Francia para hacer el anuncio. “Nuestro mejor regalo y mayor bendición.Te deseamos, te soñamos y te esperamos con tanto amor”, escribió Liz Quintana junto a las fotos.