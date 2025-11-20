Miss Universo 2025: la paraguaya Yani Gómez se posiciona entre las favoritas

Yanina Gómez Ojeda, la representante de Paraguay, se consolidó como una de las máximas favoritas de cara a la gala final de Miss Universo 2025, que se celebrará mañana. Con un destacado proyecto social y un respaldo popular considerable, la abogada y educadora no solo capturó la atención del jurado, sino también del público a nivel mundial. Su desempeño en las votaciones preliminares, actualizadas al 20 de noviembre, la sitúa consistentemente en el podio de las categorías principales.

El indicador más claro de su favoritismo es la categoría People’s Choice, donde Yanina lidera con una ventaja significativa. Los datos más recientes revelan que ha acumulado la impresionante cifra de 2.455.881 votos totales. Este primer puesto es crucial, ya que el voto del público a menudo garantiza un pase directo a las semifinales.

La popularidad de Gómez Ojeda no se limita al People’s Choice, pues también ha demostrado ser una fuerza a considerar en las categorías especializadas. En el leaderboard de Mejor Traje de Noche, se posiciona en un sólido tercer lugar con 59.395 votos, mientras que en la votación por el Mejor Traje Nacional, repite el tercer puesto, sumando 98.422 sufragios. Esta consistencia en el Top 3 subraya su atractivo integral como candidata, destacando no solo su belleza, sino también la fuerza de su presentación y styling en el certamen.

Con este respaldo masivo del público y su destacada posición en las categorías de votación, Yanina Gómez Ojeda se presenta a la gala de mañana como una de las competidoras más fuertes.

