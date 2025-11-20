Yanina Gómez no superó el segundo corte en Miss Universo 2025, pero quedó en el Top 30

Yanina Gómez finalizó su participación en Miss Universo 2025 tras no avanzar al segundo corte del certamen internacional. Aun así, la representante paraguaya se mantuvo entre las 30 mejores candidatas, un puesto que refleja su preparación, presencia escénica y el apoyo masivo que recibió durante las últimas semanas.

El Top 30 no es un logro menor. En una edición especialmente competitiva, donde debutaron nuevas reglas y la exigencia del jurado subió varios escalones, la clasificación de Yanina la posicionó entre las participantes más destacadas de la primera mitad de la gala.

Tras la gala, Yanina compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo que recibió durante todo el proceso. “Desde el primer paso hasta la última reverencia, Paraguay estuvo conmigo — firme, radiante y orgulloso. A mi pilar y columna vertebral, mi equipo, me sostuvieron con fuerza y amor cada día. Mi gratitud va más allá del universo, porque sin ustedes y toda la familia del Universo no estaría donde estoy hoy. Este viaje es nuestro, y juntos brillamos para siempre”, expresó la paraguaya.

El jurado definió a las 12 finalistas entre una mezcla de potencias históricas y revelaciones de este año. Las clasificadas fueron: Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe, México, Puerto Rico y Venezuela desde América; mientras que desde Asia superaron el corte China, Filipinas y Tailandia. Europa quedó representada por Malta, y África por Costa de Marfil.

Aunque el camino hacia la corona terminó para Yanina, su presencia en el Top 30 confirma que estuvo a la altura de un Miss Universo altamente competitivo y diverso.