La mexicana Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025. El certamen, que apostó nuevamente por una belleza más integral, destacó a participantes con fuerte compromiso social y claridad discursiva. Bosch sobresalió justamente en ese terreno: su mensaje directo y bien articulado convenció al jurado de que llega al título con una plataforma sólida y una visión global que puede marcar su año de reinado.

En el segundo lugar quedó Miss Tailandia, Praveenar Singh, una de las máximas favoritas. Su elegancia sostenida a lo largo de la competencia, sumada a respuestas firmes y una presencia magnética, la posicionaron como una contendiente indiscutible.

El tercer puesto fue para Miss Venezuela, Stephany Abasali, representante de un país que continúa siendo potencia absoluta en los certámenes de belleza.

Completaron el cuadro de honor Miss Filipinas, Ahtisa Manalo en cuarto lugar y Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, en el quinto lugar.

Paraguay quedó en el top 30

La paraguaya Yanina Gómez quedó fuera en el segundo corte, pero logró instalarse en el Top 30 de Miss Universo 2025, un resultado que destaca su desempeño y la fuerte presencia mostrada en todas las etapas del certamen.

Tras la final, compartió un mensaje de agradecimiento a su equipo y al público paraguayo, subrayando que este viaje lo vivió “firme, radiante y orgullosa”, acompañada siempre por el apoyo del país.