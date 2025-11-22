Moria Casán reveló que atravesó varios abortos en su adolescencia

La diva argentina vive un presente profesional explosivo: protagoniza Cuestión de Género, conduce La mañana con Moria por El Trece (Argentina) y supervisa la serie de Netflix inspirada en su vida, donde su propia hija, Sofía Gala, la interpretará.

En una charla íntima con Sebastián Wainraich en Vuelta y Media (Urbana Play- Argentina), Moria habló de frente, como si nada la rozara. Sin nombrarlo directamente, recordó cómo se las arreglaba sola para evitar una maternidad que no deseaba: “Iba sola a sacarme cosas para no tener una familia. Solita. ¿Se entendió?”, disparó.

Contó que lo hacía sin avisarle a su pareja de entonces: “Él quería familia. Yo iba sola por elección. Ni se enteraba”. Y, en una postal muy Moria, reveló que llegó a odiar a Los Beatles porque cada vez que salía de esas clínicas, destrozada, un taxi la recibía con la banda sonando de fondo. “Era duro”, admitió.

La actriz recordó que su adolescencia fue un torbellino emocional: “De los 13 a los 18 lloré muchísimo. No podía dormir si no lloraba”. Y, fiel a su humor ácido, remató: “Tenía dos cosas húmedas: la bombacha por las hormonas y las lágrimas por lo que me pasaba”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sofía Gala, esa hija que la desafía hasta hoy

Sobre su relación con Sofía, Moria no se guardó nada. “Me cuesta ser su amiga. Le tengo un respeto reverencial. Le tengo miedo”, confesó. Según ella, Sofía es “una mujer muy especial”, y verla interpretarla en la ficción es un desafío emocional enorme.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También habló de sus parejas y no dejó pasar la oportunidad de definir su propio historial sentimental: “El hombre fue necesario en mi vida. Me equivoqué muchísimo. Pero me encantan los hombres. Soy hombreriega”, declaró con su clásica ironía desafiante.

Lea más: ¿Quién es Fátima Bosch? La mexicana que se coronó Miss Universo 2025 tras un polémico incidente

El recuerdo que la quebró: Mario Castiglione

En medio de esta semana especialmente movilizante, Moria volvió a referirse a Mario Castiglione, el padre de Sofía Gala, y se emocionó al recordar sus últimos días. Rememoró cómo él iba a verla en silla de ruedas a La noche de Moria, ya muy debilitado. “Me causaba rareza verlo así. Él me quería ver”, afirmó, visiblemente tocada.

Reconoció que, aunque tuvieron enfrentamientos, Castiglione fue un pilar fundamental en su vida. Incluso reveló que él fue quien la impulsó a ser madre: “Si él no me hubiese pedido una hija, yo no la hubiera tenido. Estaba fuera de mis planes”.

“Le agradezco haberme dado a Sofía, una familia. Tengo nietos hermosos, sigo trabajando, sana y feliz”, cerró.

Castiglione falleció en mayo del 2000, a los 54 años, víctima de un cáncer de colon. Junto a Moria estuvieron más de 12 años en pareja y en 1987 nació Sofía Gala.

Fuente: Clarin