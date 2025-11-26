Letizia de España, elegantísima y de rojo para recibir a la pareja presidencial alemana en el Palacio Real

Felipe VI y Letizia fueron los anfitriones de lujo del encuentro durante el cual dieron la bienvenida al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender, quienes se encuentran de visita en España.

Y en tan especial ocasión, la reina Letizia se destacó por su elegancia y buen gusto al lucir un impecable vestido rojo minimalista con falda asimétrica que le sentaba más que bien.

En la fría mañana madrileña, la reina Letizia completó su look con una capa negra que llevaba la firma de la diseñadora Carolina Herrera. Calzados de tacón mini y un sobre de mano dieron el toque perfecto al outfit de la esposa del rey Felipe VI.