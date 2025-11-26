Gente
26 de noviembre de 2025 - 10:27

Letizia de España, elegantísima y de rojo para recibir a la pareja presidencial alemana en el Palacio Real

El rey Felipe VI y la reina Letizia junto con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y la primera dama alemana Elke Büdenbender en el patio del Palacio Real de Madrid este miércoles.
El rey Felipe VI y la reina Letizia junto con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y la primera dama alemana Elke Büdenbender en el patio del Palacio Real de Madrid este miércoles. Mariscal

Los reyes Felipe VI y Letizia dieron la bienvenida a España al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama alemana Elke Büdenbender. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid y la reina Letizia se destacó por su elegancia con un look “Lady in red”.

Por ABC Color

Felipe VI y Letizia fueron los anfitriones de lujo del encuentro durante el cual dieron la bienvenida al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender, quienes se encuentran de visita en España.

El rey Felipe VI y la reina Letizia, elegantísimos recibieron al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa en el Palacio Real de Madrid. (EFE/ Mariscal)
Y en tan especial ocasión, la reina Letizia se destacó por su elegancia y buen gusto al lucir un impecable vestido rojo minimalista con falda asimétrica que le sentaba más que bien.

La reina Letizia lució espléndida con su vestido rojo con falda asimétrica. Acá la vemos con la primera dama alemana Elke Büdenbender en el patio del Palacio Real de Madrid. (EFE/ Mariscal)
En la fría mañana madrileña, la reina Letizia completó su look con una capa negra que llevaba la firma de la diseñadora Carolina Herrera. Calzados de tacón mini y un sobre de mano dieron el toque perfecto al outfit de la esposa del rey Felipe VI.

La reina Letizia junto con la primera dama alemana Elke Büdenbender y la presidenta del Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, durante su visita a la Galería de las Colecciones Reales este miércoles en Madrid. (EFE/ Mariscal / POOL)
La reina Letizia junto con la primera dama alemana Elke Büdenbender y la presidenta del Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, durante su visita a la Galería de las Colecciones Reales este miércoles en Madrid. (EFE/ Mariscal / POOL)