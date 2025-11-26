Letizia de España, elegantísima y de rojo para recibir a la pareja presidencial alemana en el Palacio Real
Los reyes Felipe VI y Letizia dieron la bienvenida a España al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama alemana Elke Büdenbender. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid y la reina Letizia se destacó por su elegancia con un look “Lady in red”.
Por ABC Color
Felipe VI y Letizia fueron los anfitriones de lujo del encuentro durante el cual dieron la bienvenida al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender, quienes se encuentran de visita en España.
En la fría mañana madrileña, la reina Letizia completó su look con una capa negra que llevaba la firma de la diseñadora Carolina Herrera. Calzados de tacón mini y un sobre de mano dieron el toque perfecto al outfit de la esposa del rey Felipe VI.