Gente
27 de noviembre de 2025 - 15:31

¡Gerard Piqué se convirtió en profesor de Harvard!

Gerard Piqué debutó como profesor invitado en Harvard. (EFE/Kosmos/Evgenia Eliseeva)
El exfutbolista español Gerard Piqué fue profesor invitado en la prestigiosa Universidad de Harvard. La expareja de Shakira impartió clases en el Master of Business Administration (MBA), donde analizó con los alumnos el éxito de la Kings League.

Por ABC Color

El exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, debutó como profesor invitado en Harvard, Boston (Estados Unidos). ¿Sobre qué habló con los alumnos de la emblemática casa de estudios universitarios? La expareja de Shakira analizó con los estudiantes del Master of Business Administration (MBA) de Harvard University el fenómeno de la Kings League.

Gerard Piqué compartió su experiencia con la Kings League con los alumnos del Harvard Business School. (Instagram/Gerard Piqué)
“¡Fue un honor dirigirme a los estudiantes de Harvard Business School para conversar sobre la publicación de un nuevo caso de estudio sobre Kings League!“, expresó orgulloso Gerard Piqué en su cuenta de Instagram.

"¡Fue un honor dirigirme a los estudiantes de Harvard Business School!", expresó Gerard Piqué en su cuenta de Instagram. (Instagram/Gerard Piqué)
Y fue el mismísimo Piqué el encargado de compartir en la red social de la camarita algunas postales de su paso como profesor invitado en Harvard.