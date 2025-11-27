¡Gerard Piqué se convirtió en profesor de Harvard!

El exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, debutó como profesor invitado en Harvard, Boston (Estados Unidos). ¿Sobre qué habló con los alumnos de la emblemática casa de estudios universitarios? La expareja de Shakira analizó con los estudiantes del Master of Business Administration (MBA) de Harvard University el fenómeno de la Kings League.

“¡Fue un honor dirigirme a los estudiantes de Harvard Business School para conversar sobre la publicación de un nuevo caso de estudio sobre Kings League!“, expresó orgulloso Gerard Piqué en su cuenta de Instagram.

Y fue el mismísimo Piqué el encargado de compartir en la red social de la camarita algunas postales de su paso como profesor invitado en Harvard.