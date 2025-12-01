De Shakira a Nadia Ferreira, Lele Pons presumió a las tías famosas de su hija

Lele Pons compartió en su cuenta de Instagram las postales de su hija Eloísa, fruto de su amor con el cantante Guaynaa, junto a sus tías más famosas.

La tierna Eloísa nació el 26 de julio pasado y a sus escasos cuatro meses de vida ya posó con varias celebridades. ¡Sí! La bebita estuvo en brazos de Shakira y tomó el biberón en el regazo de nuestra compatriota Nadia Ferreira.

La hija de la influencer venezolana Lele Pons y Guaynaa también posó con la cantante brasileña Anitta, quien será su madrina de bautismo.

Además, la bebé ya estuvo en brazos de Tini Stoessel, Lola Índigo, Greeicy e Isadora Figueroa, la hija de Chayanne.

