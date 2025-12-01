Gente
01 de diciembre de 2025 - 17:30

De Shakira a Nadia Ferreira, Lele Pons presumió a las tías famosas de su hija

Lele Pons y Shakira con Eloísa en brazos.
Lele Pons y Shakira con Eloísa en brazos.

La cantante y influencer venezolana Lele Pons, sobrina de Chayanne, presumió en las redes a las tías famosas de su pequeña hija Eloísa. Shakira, Nadia Ferreira, Tini Stoessel, Anitta, Greeicy y Lola Índigo posaron felices con la sobrinita en Miami.

Por ABC Color

Lele Pons compartió en su cuenta de Instagram las postales de su hija Eloísa, fruto de su amor con el cantante Guaynaa, junto a sus tías más famosas.

Nadia Ferreira dando el biberón a la tierna Eloísa. (Instagram/Lele Pons)
Nadia Ferreira dando el biberón a la tierna Eloísa.

La tierna Eloísa nació el 26 de julio pasado y a sus escasos cuatro meses de vida ya posó con varias celebridades. ¡Sí! La bebita estuvo en brazos de Shakira y tomó el biberón en el regazo de nuestra compatriota Nadia Ferreira.

Lele Pons y Eloísa con la tía Anitta. (Instagram/Lele Pons)
Lele Pons y Eloísa con la tía Anitta.

La hija de la influencer venezolana Lele Pons y Guaynaa también posó con la cantante brasileña Anitta, quien será su madrina de bautismo.

Lele Pons y Eloísa con las tías Tini Stoessel, Greecy y Lola Índigo. (Instagram/Lele Pons)
Lele Pons y Eloísa con las tías Tini Stoessel, Greecy y Lola Índigo.

Además, la bebé ya estuvo en brazos de Tini Stoessel, Lola Índigo, Greeicy e Isadora Figueroa, la hija de Chayanne.

