Gente
01 de diciembre de 2025 - 10:04

¡Mirá el apasionado beso viral de Tini Stoessel y De Paul!

Rodrigo De Paul, del Inter Miami CF, celebra con un apasionado beso a Tini Stoessel después de ganar la final de la conferencia oeste de la Copa MLS Audi 2025. (Leonardo Fernández/Getty Images/AFP)
Te mostramos el beso viral entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en el Chase Stadium, tras la victoria del Inter Miami FC ante el New York City FC. ¡Adelante!

Por ABC Color

Rodrigo De Paul, el número 7 del Inter Miami CF, celebró con su enamorada Tini Stoessel tras ganar la final de la conferencia este de la Copa MLS Audi 2025.

El Inter Miami CF y el New York City FC se enfrentaron en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, y Tini Stoessel estuvo en primerísima fila para apoyar a su novio Rodrigo De Paul.

¡Hermosa y enamorada parejita! Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida. (Leonardo Fernández/Getty Images/AFP)
Miradas llenas de amor entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. (Leonardo Fernández/Getty Images/AFP)
Y al terminar el partido con la victoria del equipo de Miami, la mediática parejita formada por la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul festejó con un apasionado beso en pleno campo de juego, llevándose todos los flashes de los medios presentes en el Chase Stadium.

Tini Stoessel observa enamorada a Rodrigo De Paul, el número 7 del Inter Miami CF. (Carmen Mandato/Getty Images/AFP)
Y luego del beso viral entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sus fanáticos seguidores ya palpitan la boda y sueñan con verlos en breve jurarse amor eterno. ¿Cuándo darán el “sí, quiero”? Todavía no se sabe la fecha exacta, pero según rumores sería en los próximos días. ¡A estar atentos!

