Vanessa Hudgens ya tiene a su segundo hijo en brazos

“Bueno... Yo lo hice. ¡Tuve otro bebé!“, contó la actriz Vanessa Hudgens en su cuenta de Instagram junto a una postal suya en la cama de un hospital.
“Qué salvaje es el parto. Un gran saludo a todas las madres. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”, destacó la estrella de High School Musical en las redes, pero no reveló si su recién nacido es niña o niño.
Vanessa Hudgens dio a luz a su segundo hijo, fruto de su amor con Cole Tucker. La parejita se casó el 2 de diciembre de 2023 y a dos años de su boda en Tulum, México, ya tiene dos hijos.