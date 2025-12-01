Gente
01 de diciembre de 2025

Vanessa Hudgens ya tiene a su segundo hijo en brazos

Vanessa Hudgens y Cole Tucker esperan felices al segundo fruto de su amor.
Vanessa Hudgens y Cole Tucker esperaban felices al segundo fruto de su amor. Hoy, ya lo tienen en sus brazos.

La actriz Vanessa Hudgens y el jugador de béisbol Cole Tucker dieron la bienvenida a su segundo hijo. Así lo anunció la protagonista de High School Musical en sus redes.

“Bueno... Yo lo hice. ¡Tuve otro bebé!“, contó la actriz Vanessa Hudgens en su cuenta de Instagram junto a una postal suya en la cama de un hospital.

Con esta postal Vanessa Hudgens anunció que ya dio a luz a su segundo hijo.
Con esta postal Vanessa Hudgens anunció que ya dio a luz a su segundo hijo.

“Qué salvaje es el parto. Un gran saludo a todas las madres. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”, destacó la estrella de High School Musical en las redes, pero no reveló si su recién nacido es niña o niño.

La actriz Vanessa Hudgens y el beisbolista Cole Truck se casaron en las playas de Tulum, México.
La actriz Vanessa Hudgens y el beisbolista Cole Truck se casaron en las playas de Tulum, México, en diciembre de 2023.

Vanessa Hudgens dio a luz a su segundo hijo, fruto de su amor con Cole Tucker. La parejita se casó el 2 de diciembre de 2023 y a dos años de su boda en Tulum, México, ya tiene dos hijos.