¡Miguel Almirón dará el “sí, quiero” ante Dios!

“¡Sí, una y mil veces. Después de 9 años de nuestro primer Sí, ahora el Sí ante Dios“, escribió Alexia Notto en su cuenta de Instagram esta siesta para la sorpresa de sus seguidores y los de su esposo Miguel Almirón.

“Gracias mi amor por esta sorpresa inolvidable e increíble. Te amo con todo mi corazón”, destacó la esposa del jugador de la Albirroja junto al video donde se ve a Miguel Almirón, acompañado de su hijo Francesco (3), pidiendo matrimonio a Alexia Notto.

Miguel Almirón y Alexia Notto unieron sus vidas ante al ley de los hombres el 29 de agosto de 2016. El futbolista tenía 22 años y la novia solo 19. Ambos eran muy jovencitos, fueron creciendo juntos como familia y en junio de 2022 dieron la bienvenida al fruto de su amor, Francesco, el tierno niño que será el principal testigo de la boda religiosa de sus padres.