Miley Cyrus mostró su anillo de compromiso en la premier mundial de Avatar

La cantante y actriz Miley Cyrus llegó espléndida, como siempre, a la premier mundial de Avatar: Fuego y Cenizas en Hollywood. Pero no lo hizo solita y sola, fue muy bien acompañada de su novio Maxx Morando, quien ya sería su prometido a juzgar por el gran anillo de diamante que llevaba en su dedo anular izquierdo la famosa artista.

Miley Cyrus coescribió y canta el tema principal de Avatar: Fuego y Cenizas. La canción se llama Dream As One y no podía estar ausente en el estreno mundial de la esperada película. Así que, estuvo presente con su amado Maxx Morando.

La ex chica Disney y Maxx Morando hicieron pública su relación en 2022, tras varios meses de especulaciones sobre el nuevo romance de la icónica Miley Cyrus.

Será la segunda vez que Miley Cyrus dará el “sí, quiero”, pues ya estuvo casada con Liam Hemsworth, tras 10 años de noviazgo. Pero el matrimonio duró menos de un año y ahora la ex protagonista de Hannah Montana nuevamente apuesta al amor.

