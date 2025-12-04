¡India Sporleder, la hija de Dallys Ferreira, ya cumplió 10 años!

India Sporleder nació el 27 de noviembre de 2015. Así que, la pequeña influencer que tiene más de 117 mil seguidores en Instagram ya llegó a su primera década de vida para la felicidad de sus orgullosos papis Dallys Ferreira y Nico Sporleder.

“Feliz cumple India, amor de nuestras vidas. Mi pequeña, ya son 10 años desde que llegaste a este mundo para llevarlo con tu luz, amor y dulzura. Y hacerme la madre más bendecida por tenerte", escribió emocionada mamá Dallys Ferreira al compartir imágenes de la fiesta de cumpleaños de su única hija.

“Tu papá y yo te amamos con todo nuestro ser mi tierna India Guaraní”, destacó la comunicadora Dallys Ferreira, quien con Nico Sporleder prepararon el festejo tal como su hija lo soñó.

“India quiso hacer su cumple con motivo de Colibrí, que para ella es mágico, ya que además de bellos traen mensajes de amor de aquellos que ya no están”, contó la feliz mamá Dallys Ferreira.

