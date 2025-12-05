Gente
Kate Winslet, mamá orgullosa de Joe Anders

Bella postal de madre e hijo. Kate Winslet con Joe Anders en la alfombra roja del estreno mundial de la película “Goodbye June”.
Bella postal de madre e hijo. Kate Winslet con Joe Anders en la alfombra roja del estreno mundial de la película "Goodbye June".

La actriz Kate Winslet (50) posó orgullosa con su hijo Joe Anders en el estreno mundial de “Goodbye June” en Londres. La icónica artista hace su debut como directora en la cinta donde su hijo escribió el guion.

La actriz británica Kate Winslet posó orgullosa y feliz con su hijo Joe Anders, actor y escritor, en la alfombra roja del estreno mundial de la película “Goodbye June” en Londres.

Kate Winslet y Joe Anders, felices en la red carpet de "Goodbye June" en Londres. (JUSTIN TALLIS / AFP)
Kate Winslet y Joe Anders, felices en la red carpet de "Goodbye June" en Londres. (JUSTIN TALLIS / AFP)

Kate Winslet debuta como directora en June Goodbye, filme donde su hijo Joe Anders es guionista. Así que, madre e hijo trabajaron juntos en este nueva película navideña que llegará a través de la plataforma Netflix.

Joe Anders y su orgullosa madre Kate Winslet llegaron así se elegantes a la premier mundial de "Goodbye June". (JUSTIN TALLIS / AFP)
Joe Anders y su orgullosa madre Kate Winslet llegaron así se elegantes a la premier mundial de "Goodbye June". (JUSTIN TALLIS / AFP)

“Me siento muy orgullosa de él” dijo Kate Winslet al referirse a su hijo menor Joe Anders, nacido de su matrimonio con el director de cine Sam Mendes, de quien la actriz se separó en 2011.