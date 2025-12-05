Kate Winslet, mamá orgullosa de Joe Anders

La actriz británica Kate Winslet posó orgullosa y feliz con su hijo Joe Anders, actor y escritor, en la alfombra roja del estreno mundial de la película “Goodbye June” en Londres.

Kate Winslet debuta como directora en June Goodbye, filme donde su hijo Joe Anders es guionista. Así que, madre e hijo trabajaron juntos en este nueva película navideña que llegará a través de la plataforma Netflix.

“Me siento muy orgullosa de él” dijo Kate Winslet al referirse a su hijo menor Joe Anders, nacido de su matrimonio con el director de cine Sam Mendes, de quien la actriz se separó en 2011.