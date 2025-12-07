Gente
¡Mirá las mejores postales de Kate Middleton y su familia en el concierto de villancicos!

Los príncipes de Gales, William y Kate, llegando con sus tres hijos a la Abadía de Westminster en Londres.
Los príncipes de Gales, William y Kate, llegando con sus tres hijos a la Abadía de Westminster en Londres.170504+0000 CHRIS JACKSON

Kate Middleton organizó una vez más el ya tradicional concierto de villancicos “Juntos en Navidad”, que tuvo lugar en la Abadía de Westminster en Londres. La princesa de Galles llegó a la previa navideña con su esposo William y sus hijos George, Charlotte y Louis. ¡Pasá y mirá las fotos!

La princesa de Gales, Kate Middleton, llegó radiante junto a su esposo William de Inglaterra y sus tres hijos: George, Charlotte y Louis al quinto servicio anual de villancicos “Juntos en Navidad”. La cita fue en la Abadía de Westminster en Londres y la temática de este año giró en torno a “El amor en todas sus formas”.

¡Hermosa familia! Kate Middleton y William de Inglaterra con los pequeños Charlotte, George y Louis. (Chris Jackson / POOL / AFP)
Kate Middleton fue la creadora de este servicio religioso de villancicos que se realiza anualmente desde el 2021 para agradecer a las personas que aportan desde diferentes roles al bienestar de la comunidad.

¡Divina! La princesa Kate Middleton, futura reina de Inglaterra. (Jordan Pettitt / POOL / AFP)
Este 2025, la princesa de Gales se decantó por un abrigado look vistiendo un tapado en tono verde oscuro que llevaba la firma de Catherine Walker, una de las diseñadoras favoritas de su desaparecida suegra Lady Di. Para complementar su outfit, Kate Middleton llevó unas botas de Ralph Lauren.

La princesita Charlotte de Gales llegando al concierto de villancicos en Westminster Abbey. (CARLOS JASSO / AFP)
La familia real disfrutó del servicio de villancicos “Juntos en Navidad” en la Abadía de Westminster y fue Kate Middleton, organizadora del evento, la que se llevó todos los flashes, como ya es costumbre.

El principito Louis, el más pequeñito de la familia de Kate y William, encendiendo la vela navideña junto a su madre. (Aaron Chown / POOL / AFP)
Kate Middleton llegando a la Abadía de Westminster. (Aaron Chown / POOL / AFP)
