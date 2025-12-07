¡Mirá las mejores postales de Kate Middleton y su familia en el concierto de villancicos!

La princesa de Gales, Kate Middleton, llegó radiante junto a su esposo William de Inglaterra y sus tres hijos: George, Charlotte y Louis al quinto servicio anual de villancicos “Juntos en Navidad”. La cita fue en la Abadía de Westminster en Londres y la temática de este año giró en torno a “El amor en todas sus formas”.

Kate Middleton fue la creadora de este servicio religioso de villancicos que se realiza anualmente desde el 2021 para agradecer a las personas que aportan desde diferentes roles al bienestar de la comunidad.

Este 2025, la princesa de Gales se decantó por un abrigado look vistiendo un tapado en tono verde oscuro que llevaba la firma de Catherine Walker, una de las diseñadoras favoritas de su desaparecida suegra Lady Di. Para complementar su outfit, Kate Middleton llevó unas botas de Ralph Lauren.

La familia real disfrutó del servicio de villancicos “Juntos en Navidad” en la Abadía de Westminster y fue Kate Middleton, organizadora del evento, la que se llevó todos los flashes, como ya es costumbre.

