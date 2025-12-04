Gente
04 de diciembre de 2025 - 14:45

Kate Middleton y William de Inglaterra se lucieron en el banquete en honor al presidente alemán

Los príncipes de Gales, Kate y William, llegando muy elegantes a un banquete de Estado en el Castillo de Windsor en honor al presidente Frank-Walter Steinmeie.
Los príncipes de Gales, Kate y William, llegando muy elegantes a un banquete de Estado en el Castillo de Windsor en honor al presidente Frank-Walter Steinmeie.

Los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, lucieron sus mejores galas en el banquete de Estado en honor al presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier. ¡Pasá y mirá las mejores fotos de los futuros reyes de Inglaterra!

Por ABC Color

El príncipe William de Inglaterra y la princesa Kate Middleton llegaron muy elegantes al banquete de Estado en honor al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier.

La cita fue en el Castillo de Windsor, anoche 3 de diciembre, en el marco del primero de los tres días de visita del presidente de Alemania y su esposa, la primera dama Elke Budenbender, a Reino Unido.

¡Hermosa pareja real! William y Kate Middleton. (Aaron Chown / POOL / AFP)
¡Hermosa pareja real! William y Kate Middleton.

La futura reina de Inglaterra, Kate Middleton, lució un espectacular vestido en tono azul y dorado que llevaba la firma de Jenny Packham.

La bella princesa de Gales fue blanco de todos los flashes de los medios presentes y complementó su look con la tiara oriental de la reina Victoria.

La princesa de Gales, Kate Middleton, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, brindan durante un banquete de estado en el Castillo de Windsor en Windsor. (Yui Mok / POOL / AFP)
La princesa de Gales, Kate Middleton, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, brindan durante un banquete de estado en el Castillo de Windsor en Windsor.

Además, Kate Middleton llevó la insignia de la Orden de la Familia Real británica. Así como la banda y la estrella de la Orden del Príncipe Heredero de Gales.

Carlos III de Gran Bretaña, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la princesa de Gales brindaron con sus copas después de que el rey pronunciara un discurso durante un banquete de estado en el Castillo de Windsor en Windsor. (CARLOS JASSO / POOL / AFP)
Carlos III de Gran Bretaña, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la princesa de Gales brindaron con sus copas después de que el rey pronunciara un discurso durante un banquete de estado en el Castillo de Windsor en Windsor.