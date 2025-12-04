Kate Middleton y William de Inglaterra se lucieron en el banquete en honor al presidente alemán

El príncipe William de Inglaterra y la princesa Kate Middleton llegaron muy elegantes al banquete de Estado en honor al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier.

La cita fue en el Castillo de Windsor, anoche 3 de diciembre, en el marco del primero de los tres días de visita del presidente de Alemania y su esposa, la primera dama Elke Budenbender, a Reino Unido.

La futura reina de Inglaterra, Kate Middleton, lució un espectacular vestido en tono azul y dorado que llevaba la firma de Jenny Packham.

La bella princesa de Gales fue blanco de todos los flashes de los medios presentes y complementó su look con la tiara oriental de la reina Victoria.

Además, Kate Middleton llevó la insignia de la Orden de la Familia Real británica. Así como la banda y la estrella de la Orden del Príncipe Heredero de Gales.