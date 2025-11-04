El príncipe William juega fútbol en el Maracaná y vóley de playa en Copacabana

El príncipe William llegó a Brasil para se parte de los Premios Earthshot Prize y también para participar de la Cumbre del Programa United for Wildlife en Belém.

El príncipe de Gales aprovechó su estadía en Río de Janeiro para visitar el emblemático Maracaná y compartir gratos momentos a puro fútbol con niños y jóvenes.

“El fútbol es mucho más que un juego. El hermoso juego puede hacer cosas hermosas y los líderes comunitarios están usando el poder del deporte para crear espacios seguros e inclusivos. Aquí, los jóvenes pueden crear resistencia, conectarse con otros y tener acceso a un apoyo vital para la salud mental“, expresó William de Inglaterra en su cuenta de Instagram.

Y luego de jugar fútbol en el Maracaná, el príncipe William fue a Copacabana a compartir con un grupo de jóvenes un partido de vóley de playa.

"¡Voleibol en la playa de Copacabana! Fue muy divertido conocer la escuela de voleibol de playa Olympian que tiene como objetivo transformar las vidas de los niños de las comunidades vulnerables a través del deporte. Un proyecto increíble", destacó el príncipe de Gales en sus redes.