Kate Middleton es Comodora Honoraria Real del Aire

La princesa de Gales debutó como Comodora Honoraria Real del Aire visitando la base aérea Coningsby, en Lincolnshire. ¡Te mostramos las mejores fotos de Kate Middleton!

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 09:41
Kate Middleton visitó una base militar y subió a un avión simulador.
Kate Middleton visitó una base militar y subió a un avión de combate. Instagram/The Prince and Princess of Wales

“Una primera visita reveladora a la RAF Coningsby como Comodora Honoraria Real del Aire. Desde aprender sobre las operaciones de la estación hasta conocer al personal y sus familias”, expresó Kate Middleton en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales.

A la princesa de Gales, Kate Middleton, se le muestra un avión Typhoon durante una visita a la RAF Coningsby en Lincolnshire, este de Inglaterra. (James Glossop / POOL / AFP)
Fue un placer aprender más sobre el papel vital que desempeñan en apoyo a la RAF y en la seguridad de nuestra nación”, destacó la esposa del príncipe William en las redes tras recorrer la base aérea Coningsby, en Lincolnshire.

La carismática princesa de Gales saludando a los presentes y dando mimos a los niños. (James Glossop / POOL / AFP)
Kate Middleton se reunió con los militares y tuvo la oportunidad de conocer el avión de combate de última generación llamado Typhoon, y hasta probó el simulador de vuelo.

Así de elegante con un traje de dos piezas que le sentaba más que bien, Kate Middleton llegó a la base militar en Lincolnshire. (James Glossop / POOL / AFP)
