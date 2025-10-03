Kate Middleton es Comodora Honoraria Real del Aire

“Una primera visita reveladora a la RAF Coningsby como Comodora Honoraria Real del Aire. Desde aprender sobre las operaciones de la estación hasta conocer al personal y sus familias”, expresó Kate Middleton en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales.

Lea más: Kate Middleton y Melania Trump, juntas en los jardines de Frogmore Cottage

“Fue un placer aprender más sobre el papel vital que desempeñan en apoyo a la RAF y en la seguridad de nuestra nación”, destacó la esposa del príncipe William en las redes tras recorrer la base aérea Coningsby, en Lincolnshire.

Lea más: ¡Mirá los looks de Kate Middleton que son un verdadero tributo a Lady Di!

Kate Middleton se reunió con los militares y tuvo la oportunidad de conocer el avión de combate de última generación llamado Typhoon, y hasta probó el simulador de vuelo.