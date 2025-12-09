Gente
¿Se casará Cher con su novio 40 años menor que ella?

El rapero Alexander Edwards y la icónica cantante Cher darían el "sí, quiero" en 2026.
La icónica cantante Cher está muy enamorada de Alexander Edwards, su novio 40 años menor que ella, y corren rumores de que pronto sonarán campanas de boda. La estrella daría el “sí, quiero” en 2026, según medios internacionales.

Por ABC Color

Cher (79) volvería a jurar amor eterno 50 años después de su segundo matrimonio, según cuentan medios internacionales. La famosa cantante se casaría el año que llega con el rapero Alexander Edwards (39), 40 años menor que ella.

La megaestrella Cher y Alexander Edwards están juntos desde el 2022 y siempre se muestran muy enamorados cuando aparecen en los más destacados eventos del mundo del espectáculo.

La prensa internacional destaca que la boda de de Cher y Alexander Edwards se llevaría a cabo en mayo de 2026, unos días antes de que la emblemática cantante celebre sus 80 años.