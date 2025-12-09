Timothée Chalamet y Kylie Jenner, cada día más enamorados

El actor Timothée Chalamet y la modelo e influencer Kylie Jenner llegaron juntitos y de la mano al estreno en Los Ángeles de “Marty Supreme”. La cita fue en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California, y la parejita se mostró más enamorada que nunca.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner hasta combinaron sus looks. ¡Sí! Ambos lucieron estilismos en tono naranja que captaron toda la atención de los presentes en el teatro de Beverly Hills. Las prendas llevaban la firma de Chrome Hearts.

Así, Timothée Chalamet y Kylie Jenner se encargaron de dejar por el suelo los rumores de ruptura que desde hace un tiempito circulaban por las redes y el mundo del espectáculo.