Gente
09 de diciembre de 2025 - 09:21

Timothée Chalamet y Kylie Jenner, cada día más enamorados

Timothée Chalamet y Kylie Jenner se mostraron muy enamorados al estreno en Los Ángeles de “Marty Supreme”.
Timothée Chalamet y Kylie Jenner se mostraron más enamorados que nunca tras los rumores de ruptura. La parejita estuvo a los mimos en la red carpet de la premier de “Marty Supreme” en Los Ángeles. Es más, hasta se vistieron a juego con prendas en tono naranja. ¡Fijate en sus looks!

Por ABC Color

El actor Timothée Chalamet y la modelo e influencer Kylie Jenner llegaron juntitos y de la mano al estreno en Los Ángeles de “Marty Supreme”. La cita fue en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California, y la parejita se mostró más enamorada que nunca.

¡Hermosa pareja! Timothée Chalamet y Kylie Jenner en la premier de "Marty Supreme". (Frederic J. Brown / AFP)
Timothée Chalamet y Kylie Jenner hasta combinaron sus looks. ¡Sí! Ambos lucieron estilismos en tono naranja que captaron toda la atención de los presentes en el teatro de Beverly Hills. Las prendas llevaban la firma de Chrome Hearts.

¡De la manito! Así llegaron Timothée Chalamet y Kylie Jenner en la premier de "Marty Supreme" en Los Ángeles, California. (Frederic J. Brown / AFP)
Así, Timothée Chalamet y Kylie Jenner se encargaron de dejar por el suelo los rumores de ruptura que desde hace un tiempito circulaban por las redes y el mundo del espectáculo.