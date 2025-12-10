Shakira cantó con sus hijos Sasha y Milan en Buenos Aires: “Fue mágico”

“Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre”, comenzó expresando Shakira en su cuenta de Instagram hace unas horas, pues anoche subió al escenario del estadio José Amalfitani con dos invitados muy especiales, sus hijos Sasha y Milan Piqué.

“¡Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse!“, destacó la cantante colombiana en las redes junto a dos postales y un video donde se ve a ”La Loba" interpretando el tema Acróstico con sus lobeznos.

Fue la primera vez que Sasha y Milan cantaron en vivo con su famosa madre Shakira. Y lo hicieron, nada más y nada menos que, ante 45 mil personas que vibraron con la presentación de la barranquillera y sus chicos.

Madre e hijos lucieron prendas a juego. Shakira estuvo enfundada en un impresionante maxivestido celeste. Y los jovencitos Sasha y Milan llevaron trajes del mismo tono que la tenida de su mami y completaron sus outfits con camisas y calzados deportivos blancos.

