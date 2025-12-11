Maluma anuncia su podcast “Las Cosas Como Son” y hablará sobre su salud mental

Maluma usó sus redes sociales para contar al mundo que publicará un pódcast donde hablará de salud mental, de situaciones y desafíos que él mismo atravesó. En su mensaje, el cantante se sinceró sobre las complejidades emocionales y psicológicas que enfrentó a lo largo del año, describiéndolo como una “montaña rusa de emociones”.

Maluma compartió que su experiencia personal transformó su perspectiva, pasando de una actitud inicial de “ocúpate, haz ejercicio” frente a la depresión y la ansiedad, a reconocer que son temas “reales y delicados que se tenían que tomar con la seriedad absoluta”.

“Sentía que era lo peor que me había pasado. A raíz de todo esto, mi gente, yo decidí sentarme con las personas que me habían ayudado... y empecé a grabar estas conversaciones,” explicó.

Regalo de Navidad: el pódcast “Las cosas como son”

El pódcast, “Las cosas como son”, presentará estas conversaciones íntimas con los profesionales y personas clave que lo asistieron en su proceso de sanación. Maluma lo concibe como una herramienta para ayudar a otros al proporcionar herramientas y caminos de sanación a través de la terapia o las alternativas que cada persona elija

Explicó que sus temas a tratar son la ansiedad, depresión y otros temas que aún se consideran tabúes, especialmente entre los hombres. La primera temporada se estrenará este mes de diciembre.

El artista colombiano enfatizó que, aunque fue un año complejo, también fue el “mejor año de mi vida” debido al crecimiento personal que experimentó.

Maluma concluyó con un mensaje de esperanza y aliento a sus seguidores: “Espero, de todo corazón, se los juro, este proyecto lo hago desde mi alma, desde mi corazón, para ayudarles a todas las personas que estén pasando por un momento difícil... créanme, créanme, créanme que hay luz al final de todo esto”.