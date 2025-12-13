El saludo navideño de la familia real española con una postal inédita

La Casa Real de España ya distribuyó la felicitación navideña de los reyes Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (18).

La fotografía perteneciente al álbum familiar fue captada en una zona rural, en Valdesoto, Asturias. En la misma se ve sentadas a la reina Letizia y a la princesa Leonor, y atrás posan el rey Felipe y la infanta Sofía, todos muy sonrientes.

La fotografía fue tomada en octubre pasado cuando los reyes Felipe y Letizia con sus hijas visitaron Valdesoto tras la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

“Con todo nuestro afecto y los mejores deseos” se puede leer junto la postal familiar y abajo van las firmas de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

