Gente
13 de diciembre de 2025 - 08:00

El saludo navideño de la familia real española con una postal inédita

Con esta postal los reyes Letizia y Felipe junto a sus hijas, la princesa Leonor, y la infanta Sofía, saludan por la Navidad que ya llega. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)
Con esta postal los reyes Letizia y Felipe junto a sus hijas, la princesa Leonor, y la infanta Sofía, saludan por la Navidad que ya llega. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)Casa de S.M. el Rey

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a sus hijas Leonor y Sofía compartieron su saludo navideño con una postal familiar captada en Valdesoto, Asturias, en octubre pasado. Te contamos más detalles...

Por ABC Color

La Casa Real de España ya distribuyó la felicitación navideña de los reyes Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (18).

La fotografía perteneciente al álbum familiar fue captada en una zona rural, en Valdesoto, Asturias. En la misma se ve sentadas a la reina Letizia y a la princesa Leonor, y atrás posan el rey Felipe y la infanta Sofía, todos muy sonrientes.

La foto de la familia real española va acompañada de una frase manuscrita: "Con todo nuestro afecto y los mejores deseos" y las firmas de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)
La foto de la familia real española va acompañada de una frase manuscrita: "Con todo nuestro afecto y los mejores deseos" y las firmas de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)

Lea más: Los reyes Felipe VI y Letizia con sus hijas, juntos en el Día de la Hispanidad

La fotografía fue tomada en octubre pasado cuando los reyes Felipe y Letizia con sus hijas visitaron Valdesoto tras la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

“Con todo nuestro afecto y los mejores deseos” se puede leer junto la postal familiar y abajo van las firmas de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026" es el encabezamiento del texto que acompaña a la foto de la familia real de España. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)
"Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026" es el encabezamiento del texto que acompaña a la foto de la familia real de España. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)