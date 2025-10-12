Gente

Los reyes Felipe VI y Letizia con sus hijas, juntos en el Día de la Hispanidad

Felipe VI y Letizia de España presidieron con sus hijas el desfile del Día de la Hispanidad. Fue la primera vez que los reyes participaron del acto con sus hijas Leonor y Sofía desde el 2020.

Por ABC Color
12 de octubre de 2025 - 12:10
Los reyes Felipe y Letizia acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía presidieron el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)
Los reyes Felipe y Letizia participaron del desfile del Día de la Hispanidad con sus hijas, Leonor y Sofía. Por primera vez desde el 2020, los cuatro estuvieron juntos en tan importante acto, pues en años anteriores debido a sus estudios, la princesa o la infanta no pudieron estar presentes el 12 de octubre.

El rey Felipe y la princesa Leonor conversan antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)
La reina Letizia, el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada a la recepción en el Palacio Real de Madrid. (EFE/ Fernando Villar)
Y tras la presencia de la familia real española en el desfile del Día de la Hispanidad, que duró casi una hora y media, el rey Felipe y la reina Letizia fueron hasta el Palacio Real en un Rolls-Royce, mientras la princesa Leonor y la infanta Sofía se trasladaron en otro vehículo.

Pareja real. La reina Letizia y el rey Felipe VI durante la recepción en el Palacio Real de Madrid con motivo de la Fiesta Nacional este domingo. (EFE/ Fernando Villar)
En la recepción en el Palacio Real, los reyes de España y sus hijas Leonor y Sofía recibieron a miembros del gobierno y representantes de diferentes ámbitos.

