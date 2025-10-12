Los reyes Felipe VI y Letizia con sus hijas, juntos en el Día de la Hispanidad

Los reyes Felipe y Letizia participaron del desfile del Día de la Hispanidad con sus hijas, Leonor y Sofía. Por primera vez desde el 2020, los cuatro estuvieron juntos en tan importante acto, pues en años anteriores debido a sus estudios, la princesa o la infanta no pudieron estar presentes el 12 de octubre.
Y tras la presencia de la familia real española en el desfile del Día de la Hispanidad, que duró casi una hora y media, el rey Felipe y la reina Letizia fueron hasta el Palacio Real en un Rolls-Royce, mientras la princesa Leonor y la infanta Sofía se trasladaron en otro vehículo.
En la recepción en el Palacio Real, los reyes de España y sus hijas Leonor y Sofía recibieron a miembros del gobierno y representantes de diferentes ámbitos.