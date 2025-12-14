¡El piloto Fernando Alonso será papá primerizo a sus 44 años!

Luego de varias semanas de rumores que corrían como reguero de pólvora, la revista ¡Hola! confirmó que el español Fernando Alonso será papá a sus 44 años.

Lea más: Fernando Alonso: “Ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo”

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso (44) y la periodista deportiva Melissa Jiménez (38) esperan a su primer hijo en común. La comunicadora ya es madre de tres niños: Gala, Abril y Max, frutos de su anterior unión con el futbolista Marc Bartra.

Lea más: Los galanes de la Fórmula 1: de Max Verstappen a Charles Leclerc

Dicen que el bebé en camino llegará en marzo de 2026. Así que, Melissa Giménez ya se encuentra en el sexto mes de embarazo.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez están en pareja desde 2023 y viven Mónaco, donde está previsto el nacimiento de baby Alonso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy