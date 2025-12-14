Gente
¡El piloto Fernando Alonso será papá primerizo a sus 44 años!

El piloto español Fernando Alonso será padre por primera vez. (WILLIAM WEST / AFP)
El piloto español Fernando Alonso será padre por primera vez. (WILLIAM WEST / AFP)

El español Fernando Alonso será papá en breve. Así lo anunció la revista ¡Hola! El piloto de Fórmula 1 y Melissa Jiménez aguardan su primer hijo juntos, un bebé que se sumará a los tres niños de la periodista deportiva.

Luego de varias semanas de rumores que corrían como reguero de pólvora, la revista ¡Hola! confirmó que el español Fernando Alonso será papá a sus 44 años.

Cuentan que Fernando Alonso está feliz con la próxima llegada de su primogénito. (EFE/EPA/ALI HAIDER)
Cuentan que Fernando Alonso está feliz con la próxima llegada de su primogénito. (EFE/EPA/ALI HAIDER)

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso (44) y la periodista deportiva Melissa Jiménez (38) esperan a su primer hijo en común. La comunicadora ya es madre de tres niños: Gala, Abril y Max, frutos de su anterior unión con el futbolista Marc Bartra.

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso tendrá un hijo con la periodista Melissa Jiménez. (EFE/EPA/ALI HAIDER)
El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso tendrá un hijo con la periodista Melissa Jiménez. (EFE/EPA/ALI HAIDER)

Dicen que el bebé en camino llegará en marzo de 2026. Así que, Melissa Giménez ya se encuentra en el sexto mes de embarazo.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez están en pareja desde 2023 y viven Mónaco, donde está previsto el nacimiento de baby Alonso.

