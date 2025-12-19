Gente
19 de diciembre de 2025 - 11:12

Facundo Bruera, exdelantero de Olimpia y Nacional, se recibió de abogado

¡El futbolista Facundo Bruera ya es abogado!Captura de la historia de Instagram de Facundo Bruera

El futbolista argentino Facundo Bruera, ex jugador de Olimpia y Nacional, se recibió de abogado en la Universidad de La Plata. Facu compartió feliz postales del día de su último examen y el tradicional bautismo académico. ¡Adelante!

Por ABC Color

Facundo Bruera (27) ahora, además de futbolista, es abogado. ¡Sí! El exdelantero que militó en los clubes Olimpia y Nacional de nuestro país ya es un profesional en Derecho por la Universidad de La Plata, Argentina.

Facundo Bruera tras su bautismo al terminar la carrera de Derecho. (Captura de la historia de Instagram de Facundo Bruera)
El mismísimo futbolista Facundo Bruera fue el encargado de compartir su felicidad en las redes, donde publicó varias postales del día del último examen que lo convirtió en abogado.

Facu Bruera festejando con su familia tras recibirse de abogado. (Captura de la historia de Instagram de Facundo Bruera)
Facundo Bruera, actual jugador de Barracas Central de Argentina, estuvo acompañado de su esposa e hijo y otros familiares y amigos en tan importante ocasión.