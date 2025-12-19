Facundo Bruera, exdelantero de Olimpia y Nacional, se recibió de abogado

Facundo Bruera (27) ahora, además de futbolista, es abogado. ¡Sí! El exdelantero que militó en los clubes Olimpia y Nacional de nuestro país ya es un profesional en Derecho por la Universidad de La Plata, Argentina.

Lea más: Facundo Bruera podría regresar a Olimpia

El mismísimo futbolista Facundo Bruera fue el encargado de compartir su felicidad en las redes, donde publicó varias postales del día del último examen que lo convirtió en abogado.

Lea más: Barracas gana con un golazo de Bruera en la Liga argentina

Facundo Bruera, actual jugador de Barracas Central de Argentina, estuvo acompañado de su esposa e hijo y otros familiares y amigos en tan importante ocasión.