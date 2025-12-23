Gente
23 de diciembre de 2025 - 11:59

¡Mirá las fotos y un emotivo video de la boda de Natasha Soley y el futbolista Jesús Medina!

En Campeche, Florianópolis, Natasha Soley y Jesús Medina se juraron amor eterno en una emotiva ceremonia religiosa. La boda tuvo lugar el pasado sábado 20 de diciembre. ¡Te mostramos las fotos!

Por ABC Color

Gabriela Natasha Soley y Jesús Manuel Medina Maldonado unieron sus vidas en matrimonio en Florianópolis, Brasil, el pasado fin de semana. Y hace solo unas horas, los flamantes esposos compartieron con sus seguidores en las redes sociales las postales del día del “sí, quiero” y un emotivo video a la novia tocando el piano y cantando en vivo.

La bella novia Natasha Soley llegó en un caballo blanco a la iglesia para dar el "sí, quiero" a Jesús Medina. (Instagram/Natasha Soley)
“Érase un 20 de diciembre del 2025 cuando nació la familia Medina Soley”, escribió Natasha Soley en su cuenta de Instagram. La publicación fue compartida por el futbolista Jesús Medina y ya cosecha miles de Me Gusta.

¡Bellos! Los flamante esposos, Natasha Soley y Jesús Medina. (Captura de la historia de Instagram de Jesús Medina)
“Este festejo de amor no fue solo de un día, fueron todos los momentos que pasamos en familia antes de venir aquí a Brasil. ¡Le agradezco a Dios por tener personas así a mi lado! Eternamente agradecida con todos. ¡Mi misión era crear momentos únicos, y puedo decir muchos se fueron con el corazón lleno después de toda esta aventura! ¡Es mi mejor regalo!“, expresó Natasha Soley en otro posteo en la red social de la camarita.

¡Romántica postal! Natasha Soley y Jesús Medina a orillas del mar. (Instagram/Jesús Medina)
