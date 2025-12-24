Gente
24 de diciembre de 2025 - 08:04

La icónica tenista Venus Williams dio el “sí, quiero”

Venus Williams y Andrea Preti se juraron amor eterno el fin de semana pasado.
Venus Williams y Andrea Preti se juraron amor eterno el fin de semana pasado.

La tenista Venus Williams (45) dio el “sí, quiero” al actor Andrea Preti (37) en una ceremonia que tuvo lugar en Florida, Estados Unidos, el pasado fin de semana.

Por ABC Color

La emblemática tenista Venus Williams y el actor Andrea Preti se casaron el fin de semana en el marco de una celebración que duró cinco días.

Los recién casados, Venus Williams y Andrea Preti. (Instagram/Andrea Preti)
Los recién casados, Venus Williams y Andrea Preti. (Instagram/Andrea Preti)

La boda se realizó en Palm Beach, Florida, y fueron los mismísima novios Venus Williams y Andrea Preti los encargados de publicar las imágenes del “sí, quiero” en sus respectivas cuentas de Instagram.

La boda de Venus Williams y Andrea Preti fue celebrada durante cinco días. (Instagram/Andrea Preti)
La boda de Venus Williams y Andrea Preti fue celebrada durante cinco días. (Instagram/Andrea Preti)

Venus Williams y Andrea Preti se conocieron en la Semana de la Moda de Milán en 2024 y en enero de este año se comprometieron en la Toscana.

Los novios ya tuvieron su primera boda en setiembre pasado en Ischia, Italia. Y, ahora, la unión matrimonial y posterior fiesta fue en Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

