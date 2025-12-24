La icónica tenista Venus Williams dio el “sí, quiero”

La emblemática tenista Venus Williams y el actor Andrea Preti se casaron el fin de semana en el marco de una celebración que duró cinco días.

Lea más: Venus Williams se comprometió con el actor Andrea Preti

La boda se realizó en Palm Beach, Florida, y fueron los mismísima novios Venus Williams y Andrea Preti los encargados de publicar las imágenes del “sí, quiero” en sus respectivas cuentas de Instagram.

Lea más: Venus Williams debuta con victoria en el WTA de Washington

Venus Williams y Andrea Preti se conocieron en la Semana de la Moda de Milán en 2024 y en enero de este año se comprometieron en la Toscana.

Los novios ya tuvieron su primera boda en setiembre pasado en Ischia, Italia. Y, ahora, la unión matrimonial y posterior fiesta fue en Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy