Natalia Lafourcade dio la bienvenida a su primer hijo

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores", escribió emocionada Natalia Lafourcade en su cuenta de Instagram al dar la bienvenida a su primer hijo.
Lea más: Natalia Lafourcade anunció que está embarazada
“Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas", continuó expresando la cantante mexicana Natalia Lafourcade en sus redes junto a unas tiernas postales.
Lea más: Natalia Lafourcade canta ante un cuadro de la Virgen de Guadalupe en el Museo del Prado
Natalia Lafourcade recibió a su primogénito hace unos días. El bebé es fruto de su amor con el productor venezolano Juan Pablo López-Fonseca.