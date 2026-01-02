Gente
¡Mel Gibson está soltero!

El actor estadounidense Mel Gibson anunció su separación de Rosalind Ross. (VALERIE MACON / AFP)
El actor estadounidense Mel Gibson anunció su separación de Rosalind Ross. (VALERIE MACON / AFP)

El icónico actor Mel Gibson, quien mañana cumple 70 años, está soltero. ¡Sí! El artista reveló en una comunicado que terminó su relación de una década con Rosalind Ross.

Mel Gibson y Rosalind Ross se conocieron en 2014 y en 2017 dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Lars. Pero a escasas horas de despedir del 2025, la pareja anunció que está separada con un comunicado conjunto publicado en exclusiva en la revista People.

Mel Gibson con sus hijos menores Lucía y Lars. (VALERIE MACON / AFP)
Mel Gibson con sus hijos menores Lucía y Lars. (VALERIE MACON / AFP)

“Aunque es triste que se termine este capítulo de nuestras vidas, fuimos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres que se pueda”, expresaron Mel Gibson y Rosalind Ross en el comunicado.

Mel Gibson es padre de nueve hijos, el más pequeño es fruto de su amor con Rosalind Ross. Además de Lars, el actor es papá de Hannah, Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas, a quienes trajo al mundo con su exesposa Robyn Moore, y Lucía, nacida de su relación con Oksana Grigorieva.