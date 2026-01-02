¡Mel Gibson está soltero!

Mel Gibson y Rosalind Ross se conocieron en 2014 y en 2017 dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Lars. Pero a escasas horas de despedir del 2025, la pareja anunció que está separada con un comunicado conjunto publicado en exclusiva en la revista People.

“Aunque es triste que se termine este capítulo de nuestras vidas, fuimos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres que se pueda”, expresaron Mel Gibson y Rosalind Ross en el comunicado.

Mel Gibson es padre de nueve hijos, el más pequeño es fruto de su amor con Rosalind Ross. Además de Lars, el actor es papá de Hannah, Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas, a quienes trajo al mundo con su exesposa Robyn Moore, y Lucía, nacida de su relación con Oksana Grigorieva.