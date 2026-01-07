Benjamín Hockin celebró sus Bodas de Bronce: “Te elijo hoy y siempre”

El 6 de enero de 2018 unieron sus vidas en matrimonio Benjamín Hockin Brusquetti y Giulietta Mora Selliti ante el altar de la parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María.

Ayer, el matrimonio ya celebró sus Bodas de Bronce y el romántico nadador olímpico Benjamín Hockin utilizó sus redes sociales para declarar nuevamente su amor a su esposa Giulietta Mora.

“Aniversario de bronce. Ocho años de caminar juntos, de elegirnos todos los días, de crecer, aprender, equivocarnos y volver a intentarlo siempre juntos. Muchas gracias por tu amor, tu fuerza, tu paciencia y por la familia que construimos juntos. Te elijo hoy y siempre. Tamu mi Giulietta”, escribió Benjamín Hockin en su cuenta de Instagram.

Y, como era de esperarse, fue Giulietta Mora la primera en reaccionar al posteo de su esposo Benjamín Hockin respondiendo feliz: “Sos mi paz, mi seguridad y mi fuerza, mi orgullo y admiración, mi mejor amigo y compañero en todas, mi SuperHéroe fav y el coquito de mi teté. ¡Tamu para siempre! ¡Avanti las de bronce mi amor! Mi eterno y único Tibubombón campeón".

