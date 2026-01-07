Gente
Benjamín Hockin celebró sus Bodas de Bronce: “Te elijo hoy y siempre”

Benjamín Hockin y Giulietta Mora cumplieron 8 años de casados.
Benjamín Hockin y Giulietta Mora cumplieron 8 años de casados.Instagram/Benjamín Hockin

El nadador olímpico Benjamín Hockin y Giulietta Mora celebraron ayer 6 de enero sus Bodas de Bronce. “Ocho años de caminar juntos, de elegirnos todos los días”, expresó el enamorado esposo en sus redes.

El 6 de enero de 2018 unieron sus vidas en matrimonio Benjamín Hockin Brusquetti y Giulietta Mora Selliti ante el altar de la parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María.

Ayer, el matrimonio ya celebró sus Bodas de Bronce y el romántico nadador olímpico Benjamín Hockin utilizó sus redes sociales para declarar nuevamente su amor a su esposa Giulietta Mora.

Benjamín Hockin y Giulietta Mora el día del "sí, quiero", hace ya ocho años. (Instagram/Benjamín Hockin)
Benjamín Hockin y Giulietta Mora el día del "sí, quiero", hace ya ocho años. (Instagram/Benjamín Hockin)

“Aniversario de bronce. Ocho años de caminar juntos, de elegirnos todos los días, de crecer, aprender, equivocarnos y volver a intentarlo siempre juntos. Muchas gracias por tu amor, tu fuerza, tu paciencia y por la familia que construimos juntos. Te elijo hoy y siempre. Tamu mi Giulietta”, escribió Benjamín Hockin en su cuenta de Instagram.

¡Hermosa familia! Benjamín Hockin y Giulietta Mora con su hija Sienna Vittoria. (Instagram/Benjamín Hockin)
¡Hermosa familia! Benjamín Hockin y Giulietta Mora con su hija Sienna Vittoria. (Instagram/Benjamín Hockin)

Y, como era de esperarse, fue Giulietta Mora la primera en reaccionar al posteo de su esposo Benjamín Hockin respondiendo feliz: “Sos mi paz, mi seguridad y mi fuerza, mi orgullo y admiración, mi mejor amigo y compañero en todas, mi SuperHéroe fav y el coquito de mi teté. ¡Tamu para siempre! ¡Avanti las de bronce mi amor! Mi eterno y único Tibubombón campeón".

