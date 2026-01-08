Nicole Neumann celebró los 15 años de Allegra en Punta del Este

“¡Felices XV princesa de mis sueños! Te amo infinito. ¡Gracias por tu sensibilidad, alegría, por ser tan compañera!“, escribió la feliz mamá Nicole Neumann en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus más de 2 millones de seguidores algunas postales de la fiesta de Allegra Cubero.

“¡Que seas siempre muy feliz y que nada apague tu luz!“, destacó Nicole Neumann en el mensaje dirigido a la bella quinceañera.

Lea más: Nicole Neumann, a los 43 años, dio a luz a su cuarto hijo

El cumpleaños de Allegra coincidió con las vacaciones familiares en Punta del Este, Uruguay. Así que, el festejo tuvo lugar a orillas del Atlántico.

Allegra es la segunda hija de Nicole Neumann y su expareja, el exfutbolista Fabián Cubero. Juntos son padres de tres jovencitas: la cumpleañera Allegra, Indiana y Sienna. Además, la modelo argentina también es madre de Cruz (1 año y 6 meses), fruto de su amor con el piloto de automovilismo Manuel Urcera.

